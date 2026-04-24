Arrestan a matrimonio y suegra en operativo encubierto contra apuestas ilegales y lavado de dinero en Hialeah

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Un matrimonio y la suegra del propietario fueron arrestados el miércoles junto a una empleada en un operativo encubierto ejecutado en Royal Arcade Corp., un negocio de Hialeah vinculado a apuestas ilegales y lavado de dinero, informaron las autoridades.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade y la Patrulla de Carreteras de Florida iniciaron la investigación en octubre de 2025 sobre el local ubicado en el 5440 de W. 16th Avenue, según informes de arresto a los que tuvo acceso Telemundo 51.

Durante meses, detectives realizaron múltiples visitas encubiertas al negocio para apostar y encontraron más de 60 máquinas electrónicas de juego en el interior del establecimiento.

El miércoles, agentes ejecutaron una orden de allanamiento y arrestaron al propietario, Reyson Morales Monroy, de 43 años, junto a su esposa Elaine Moreno-Noa, de 42; la madre de ella, Carmen Noa-Pantaleón, de 61; y la empleada Cary Eliany Dueñas-Villaverde, de 29.

La evidencia financiera resultó determinante para los cargos de lavado de dinero contra Morales Monroy.

Los registros financieros mostraron que las ganancias declaradas por Monroy en 2025 fueron de $43,000, cifra que no coincidía con los registros bancarios, que reflejaban depósitos por más de $926,000 y retiros por más de $1 millón.

Los investigadores indicaron que Monroy realizó depósitos en efectivo en varias sucursales bancarias para evitar activar los umbrales de reporte obligatorio, una práctica conocida como "estructuración" que consiste en dividir transacciones por debajo del umbral de $10,000 exigido por la ley federal para evitar reportes a las autoridades.

Esta técnica constituye un delito tanto federal como estatal en Florida.

Moreno-Noa, Noa-Pantaleón y Dueñas-Villaverde enfrentan cargos de apuestas ilegales, aceptación de apuestas, mantenimiento de una casa de apuestas y posesión de un dispositivo de apuestas, según los registros. Moreno Monroy enfrenta esos mismos cargos más el de lavado de dinero.

El caso se enmarca en un patrón creciente de operativos contra arcades de juego ilegal en el sur de Florida.

En febrero de 2026, la Policía de Hialeah realizó una redada en el bar La Lunita que resultó en 14 arrestos por juego clandestino, drogas y venta ilegal de alcohol.

En septiembre de 2025, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade arrestó a dos mujeres por operar el Galaxy Arcade en Tamiami bajo un esquema similar, tras un operativo encubierto en el que detectives también apostaron en el local.

En Florida, las máquinas tragamonedas solo son legales en los casinos de la Tribu Seminola y en instalaciones autorizadas de Miami-Dade y Broward; fuera de esos contextos, cualquier máquina electrónica de juego con pagos en efectivo es ilegal bajo el Estatuto 849 de Florida.

El Fiscal General del estado, James Uthmeier, anunció un endurecimiento mayor de los operativos para 2026 y urgió al Legislativo a elevar las penas por mantener casas de juego a la categoría de delito grave.