Uruguayo se declara culpable en EE.UU. por mover dinero para evadir sanciones vinculadas a Venezuela

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Un ciudadano uruguayo se declaró culpable en Estados Unidos de participar en un esquema para mover dinero hacia ese país con el objetivo de evadir sanciones vinculadas a funcionarios del régimen venezolano, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado oficial.

De acuerdo con la información, el acusado, identificado como Irazmar Carbajal De Jesús, de 60 años, admitió haber acordado el uso de un negocio de transmisión de dinero sin licencia para transferir cerca de 100,000 dólares desde República Dominicana hacia una cuenta bancaria en el sur de Florida.

Según documentos judiciales, Carbajal aceptó transferir aproximadamente 99,500 dólares en efectivo que le fueron entregados en República Dominicana hacia una cuenta específica en Fort Lauderdale. Los agentes informaron al socio del acusado que los fondos provenían de una persona sancionada del gobierno de Venezuela que necesitaba mover el dinero hacia Estados Unidos.

El comunicado precisa que Carbajal y su socio indicaron que cobrarían una comisión del 20 % por el servicio, el cual incluía la creación de facturas falsas para justificar las transacciones ante los bancos y el uso de múltiples cuentas para mover los fondos.

Además, el acusado utilizaba lenguaje codificado para referirse al dinero, al que identificaba como “un niño que necesita ser llevado a la escuela”.

Carbajal se declaró culpable del cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Está previsto que sea sentenciado el próximo 12 de junio y enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión. La sentencia final será determinada por un juez federal, teniendo en cuenta las directrices de sentencias de Estados Unidos y otros factores establecidos por la ley.

El caso fue investigado por la Unidad de Corrupción Internacional del FBI en Miami, y su anuncio también fue difundido por la División Criminal del Departamento de Justicia en su cuenta oficial en la red social X.

El proceso está siendo llevado por fiscales de la División Criminal del Departamento de Justicia y de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.