“Quizás yo puedo comprar hoy, pero ¿cuántas personas no pueden?”: La comida en Cuba, un lujo cada vez más inalcanzable

Una cubana mostró en un video el conocido mercado de los chinos, en Holguín, y resumió en una frase el drama cotidiano de muchas familias: en Cuba puede haber comida en algunos mercados, pero no siempre hay dinero para comprarla.
La creadora de contenido, identificada en redes como SoyRosi Vlogs, recorrió una zona del reparto Lenin donde se venden viandas, arroz, frijoles, huevos, aceite, carne y pollo, entre otros productos.
“En Cuba sí hay comida, pero ¿a qué precio?”, dijo al inicio del video, en el que mostró cartones de huevos entre 3,000 y 3,100 pesos, así como paquetes de pollo de 10 libras entre 5,000 y 5,300 pesos.
La cubana explicó que el lugar es conocido popularmente como “el mercado de los chinos”, aunque en realidad se trata de una calle que terminó convertida en punto habitual de venta de alimentos.
“Esto es como la calle 13, pero de comida”, comentó, al mostrar varios puestos con productos básicos. Sin embargo, aclaró que la presencia de alimentos no significa que estén al alcance de todos.
“El problema no es si hay o no hay, el problema es si se puede comprar”, afirmó.
Su reflexión tocó una de las principales angustias de los cubanos: la distancia entre los precios de los alimentos y los salarios o pensiones. “Quizás yo hoy puedo comprar, pero ¿cuántas personas no pueden?”, preguntó.
La publicación generó cientos de comentarios de usuarios que coincidieron en que la comida existe, pero a precios imposibles para jubilados, trabajadores estatales y familias sin remesas.
“Con mi chequera puedo comprarme al mes un cartón de huevos”, lamentó una comentarista. Otra escribió: “Hay comida, pero nosotros los jubilados ganamos tres mil pesos y todo caro”.
Varios usuarios también criticaron que productos básicos como huevos, pollo, arroz o aceite se vendan a precios que superan la capacidad adquisitiva de la mayoría. “Comida sí hay, los precios altísimos”, resumió una persona.
Otros señalaron que la abundancia visible en ciertos mercados no refleja una mejora real, sino la imposibilidad de comprar. “Si hay y no podemos comprar es como si no hubiera”, comentó una usuaria. En la misma línea, otro internauta afirmó: “Una cosa es la disponibilidad y otra es la accesibilidad”.
También hubo quienes pidieron a la creadora mostrar los precios con más calma para que se apreciara mejor la magnitud del problema, mientras otros agradecieron que enseñara “la verdad de Cuba” sin filtros.
El video vuelve a poner sobre la mesa una contradicción cada vez más visible en la isla: mercados con productos, pero hogares sin dinero suficiente para adquirirlos. Para muchos cubanos, comer dejó de ser una rutina básica y se convirtió en un sacrificio diario.
El salario medio oficial ronda los 6,930 CUP mensuales, pero una compra semanal de alimentos básicos supera los 25,000 CUP, según testimonios de cubanos en redes sociales.
La crisis tiene raíces estructurales en seis décadas de modelo económico fallido. Cuba importa entre el 70% y el 80% de sus alimentos y produce localmente solo el 11% del arroz que consume.
El 80% de los cubanos considera la situación actual peor que el Período Especial de los años 90, según el Food Monitor Program.
El propio vicepresidente Salvador Valdés Mesa reconoció en febrero de 2025 que con 6,000 CUP no se puede vivir por los precios altos.
"Comer y vivir con lo mínimo no debería ser un sacrificio diario", concluyó SoyRosi Vlogs en su video. "¿Hay o no hay comida? Pero ¿a qué precio?"
Preguntas frecuentes sobre el acceso a alimentos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se considera que la comida en Cuba es un lujo?
La comida en Cuba se considera un lujo porque aunque hay alimentos disponibles en algunos mercados, los precios son inalcanzables para la mayoría de los cubanos. Los salarios o pensiones no son suficientes para cubrir los altos costos de los productos básicos. Esto convierte el acto de comprar comida en un sacrificio diario para muchas familias en la isla.
¿Cuál es la relación entre los precios de los alimentos y los salarios en Cuba?
Los precios de los alimentos en Cuba superan con creces los salarios promedio. El salario medio en la isla ronda los 6,930 CUP mensuales, mientras que una compra semanal de alimentos básicos puede superar los 25,000 CUP. Esta disparidad entre ingresos y costos hace que muchos cubanos no puedan acceder a los productos esenciales para su alimentación diaria.
¿Cómo afecta la crisis económica a la disponibilidad de alimentos en Cuba?
La crisis económica en Cuba, exacerbada por un modelo económico fallido de más de seis décadas, afecta gravemente la disponibilidad de alimentos. Con una dependencia de importaciones para el 70% al 80% de los alimentos y una producción local insuficiente, la escasez es frecuente. La crisis energética y la falta de suministros agravan aún más la situación.
¿Cuáles son las alternativas para los cubanos ante la imposibilidad de comprar alimentos en el mercado estatal?
Muchos cubanos recurren al mercado privado o a mipymes, donde los precios son más elevados y se pagan en pesos cubanos, aunque los productos suelen ser más accesibles que en las tiendas estatales. Sin embargo, esto no es una solución sostenible para todos, debido a la inflación y la devaluación del peso cubano.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis alimentaria?
En febrero de 2026, el régimen cubano anunció la "Opción Cero", un plan de contingencia extremo ante la crisis energética y alimentaria agravada por la interrupción del suministro de petróleo venezolano. Sin embargo, estas medidas no han logrado aliviar significativamente la escasez y el alto costo de los alimentos en la isla.
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