“Quizás yo puedo comprar hoy, pero ¿cuántas personas no pueden?”: La comida en Cuba, un lujo cada vez más inalcanzable

Una cubana mostró en un video el conocido mercado de los chinos, en Holguín, y resumió en una frase el drama cotidiano de muchas familias: en Cuba puede haber comida en algunos mercados, pero no siempre hay dinero para comprarla.

La creadora de contenido, identificada en redes como SoyRosi Vlogs, recorrió una zona del reparto Lenin donde se venden viandas, arroz, frijoles, huevos, aceite, carne y pollo, entre otros productos.

“En Cuba sí hay comida, pero ¿a qué precio?”, dijo al inicio del video, en el que mostró cartones de huevos entre 3,000 y 3,100 pesos, así como paquetes de pollo de 10 libras entre 5,000 y 5,300 pesos.

La cubana explicó que el lugar es conocido popularmente como “el mercado de los chinos”, aunque en realidad se trata de una calle que terminó convertida en punto habitual de venta de alimentos.

“Esto es como la calle 13, pero de comida”, comentó, al mostrar varios puestos con productos básicos. Sin embargo, aclaró que la presencia de alimentos no significa que estén al alcance de todos.

“El problema no es si hay o no hay, el problema es si se puede comprar”, afirmó.

Su reflexión tocó una de las principales angustias de los cubanos: la distancia entre los precios de los alimentos y los salarios o pensiones. “Quizás yo hoy puedo comprar, pero ¿cuántas personas no pueden?”, preguntó.

La publicación generó cientos de comentarios de usuarios que coincidieron en que la comida existe, pero a precios imposibles para jubilados, trabajadores estatales y familias sin remesas.

“Con mi chequera puedo comprarme al mes un cartón de huevos”, lamentó una comentarista. Otra escribió: “Hay comida, pero nosotros los jubilados ganamos tres mil pesos y todo caro”.

Varios usuarios también criticaron que productos básicos como huevos, pollo, arroz o aceite se vendan a precios que superan la capacidad adquisitiva de la mayoría. “Comida sí hay, los precios altísimos”, resumió una persona.

Otros señalaron que la abundancia visible en ciertos mercados no refleja una mejora real, sino la imposibilidad de comprar. “Si hay y no podemos comprar es como si no hubiera”, comentó una usuaria. En la misma línea, otro internauta afirmó: “Una cosa es la disponibilidad y otra es la accesibilidad”.

También hubo quienes pidieron a la creadora mostrar los precios con más calma para que se apreciara mejor la magnitud del problema, mientras otros agradecieron que enseñara “la verdad de Cuba” sin filtros.

El video vuelve a poner sobre la mesa una contradicción cada vez más visible en la isla: mercados con productos, pero hogares sin dinero suficiente para adquirirlos. Para muchos cubanos, comer dejó de ser una rutina básica y se convirtió en un sacrificio diario.

El salario medio oficial ronda los 6,930 CUP mensuales, pero una compra semanal de alimentos básicos supera los 25,000 CUP, según testimonios de cubanos en redes sociales.

La crisis tiene raíces estructurales en seis décadas de modelo económico fallido. Cuba importa entre el 70% y el 80% de sus alimentos y produce localmente solo el 11% del arroz que consume.

El 80% de los cubanos considera la situación actual peor que el Período Especial de los años 90, según el Food Monitor Program.

El propio vicepresidente Salvador Valdés Mesa reconoció en febrero de 2025 que con 6,000 CUP no se puede vivir por los precios altos.

"Comer y vivir con lo mínimo no debería ser un sacrificio diario", concluyó SoyRosi Vlogs en su video. "¿Hay o no hay comida? Pero ¿a qué precio?"