Panorama de injusticias de los salarios en Cuba

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La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) acaba de publicar la estadística de salarios —“Salario medio en cifras. Cuba 2025”—, que permite obtener información sobre la evolución de este indicador en un momento de especial debilidad para la economía cubana, próximo a una crisis humanitaria. Esta publicación ofrece datos de la evolución de los salarios en las provincias y en las principales ramas de actividad, y permite conectar con las series históricas de este indicador.

Teniendo en cuenta estas consideraciones iniciales, se observa que el salario medio mensual en Cuba ascendió en 2025 a un importe de 6,930 pesos (15 dólares, al cambio medio del peso con el dólar registrado durante dicho año). Con respecto al año anterior, el salario medio aumentó un 18.7%, equivalente a 1,091 pesos (2.4 dólares).

Interesa destacar de esta evolución salarial en 2025 dos consideraciones de relevancia.

La primera es la escasa cuantía absoluta, lo que aumenta la deriva estructural del elevado nivel de empobrecimiento que existe en la economía cubana, como consecuencia de estas muy bajas retribuciones salariales que apenas compensan el esfuerzo y la dedicación a los empleos.

Y la segunda es que prácticamente toda la modesta subida nominal de los salarios se la devora la inflación registrada en la economía cubana en 2025, que, conviene recordar, fue de un 14.1% en tasa interanual. Pero algunos de los conceptos más relacionados con gastos necesarios de las familias en la vida cotidiana (merienda, almuerzo y comida, desayuno), en Restaurantes y hoteles experimentaron aumentos del 21.5% y las Bebidas alcohólicas lo hicieron en un espectacular 69.8%. Incrementos de precios que prácticamente anulan cualquier aumento salarial.

Conviene señalar que los dirigentes comunistas han instalado exprofeso esta dinámica expansiva de salarios, que no permite construir poder adquisitivo como consecuencia de la inflación, desde la adopción de la llamada “tarea ordenamiento”, cuyo efecto más perjudicial sobre la economía fue arrastrarla a esta dinámica de alzas salariales que no compensan el descontrol de los precios, con un empobrecimiento continuo de la mayoría de la población que sólo obtiene ingresos en pesos cubanos.

En el gráfico se observan las consecuencias que ha tenido la deficiente política salarial de la “tarea ordenamiento”, que distorsionó la evolución anterior de precios y salarios. La relativa estabilidad de estos indicadores, experimentada hasta 2020, se rompió a partir de 2021, de modo que en números índices (base 100=2010) se alcanzó el nivel 1,547 en 2025, dándose el resultado de que los salarios nominales han crecido, pero los cubanos no perciben un mayor nivel de poder adquisitivo, sino todo lo contrario.

Captura de informe Salario medio en cifras. Cuba 2025. Gráfico: ONEI

De la información relativa al salario nominal se pueden realizar varias consideraciones adicionales.

Nada de paisaje homogéneo. Las desigualdades salariales de los cubanos son especialmente intensas. En el cuadro se ordenan las actividades económicas en función del nivel Relativo (variación porcentual del salario) y del nivel Absoluto, peso de cada actividad con respecto al total. Los resultados hablan de diferencias, desigualdades e injusticias en un modelo económico que, sin embargo, presume justo de lo contrario. Desde 2021, la media de actividades experimentó un crecimiento del salario nominal de un 80%.

Y aquí vienen los datos. La Construcción, con diferencia, es la actividad que más salarios paga (nada más y nada menos que un 120 por encima de la media) y, además, la que experimenta un mayor crecimiento de las percepciones (un 292.2%). A simple vista, una actividad atractiva para trabajar en ella.

Tabla tomada del blog del autor, Cubaeconomía

Le siguen, curiosamente, los servicios de electricidad, gas y agua, donde se generan los molestos apagones y cortes de suministros de todo tipo, con aumentos de salarios superiores a la media (nada más y nada menos que un 249.1%) y una elevada participación en el total (91 puntos). Y de aquí hacia abajo, presentándose los menores niveles en las actividades “estatales”, como Otros servicios sociales, que aumentan sólo un 28.7% y se sitúan 25 puntos por debajo de la media.

Educación, Cultura y Deportes y Administración y Defensa también registran menos aumentos de salarios y se sitúan casi 30 puntos por debajo de la media.

Por otro lado, las diferencias de salarios percibidos por actividades también se observan en el territorio. La Habana es la provincia en la que más crecen los salarios (multiplicándose por 9.2 desde 2015) y al mismo tiempo, es la que registra un nivel más elevado con respecto a la media, un 11% más. También se sitúan por encima de la media en sus niveles salariales Artemisa y Villa Clara.

Tabla tomada del blog del autor, Cubaeconomía

Frente a estos casos concretos, destaca en el otro extremo Guantánamo, con un crecimiento de 8.1 pero situándose en un nivel de 17 puntos por debajo de la media. En Isla de la Juventud, los salarios crecen solo 7.5 y la participación en el total es casi un 20% inferior a la media.

La economía de planificación central comunista, que suprime los efectos de asignación del mercado, ha llevado a este panorama de desigualdades salariales y empobrecimiento que, en absoluto, ayuda a recomponer la situación.