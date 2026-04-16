Una cubana gasta 25 mil pesos en comida semanal y lo llama “deporte de resistencia”

Una cubana identificada como Rachel Vargas Hurtado publicó un video en Facebook en el que documenta su compra semanal en la isla y revela que tres artículos básicos le costaron aproximadamente 25 mil pesos cubanos, apenas unos 47 dólares al cambio informal actual.

En el reel de 51 segundos, Rachel describe el proceso como "un deporte de resistencia" y narra cómo recorre varios puestos comparando precios antes de decidir qué comprar.

"Es salir a la calle a entrar en un dilema. ¿Compro lo primero que veo o camino tres kilómetros para ahorrarme unos pesos?", dice en el video.

Lo más revelador del testimonio es que cuando ya llevaba más de 15 mil pesos gastados, aún le faltaba adquirir huevos, aceite, arroz y azúcar, productos que forman parte de la dieta básica de cualquier familia cubana.

"Al final no estoy comprando comida, estoy gestionando mi paz mental para que en casa no falte nada", afirma Rachel.

También intentó comprar en tiendas en Moneda Libremente Convertible sin éxito, una opción que resulta inaccesible para la mayoría de los cubanos que solo perciben salarios en pesos.

A pesar del agotamiento, Rachel cierra el video con una reflexión que mezcla alivio y resignación: "Caminando y caminando encontré todo lo que necesitaba para mi casa. Que quizás no sea mucho, pero créanme que detrás de esto hay un gran sacrificio".

Los 25 mil pesos que gastó Rachel representan entre cuatro y doce veces el salario mínimo mensual oficial, que permanece congelado en 2,100 pesos desde enero de 2021.

El salario promedio mensual en Cuba rondó los 6,830 pesos al cierre de noviembre de 2025, según datos oficiales, mientras que economistas independientes calculan que sobrevivir en la isla requiere entre 40 mil y 50 mil pesos mensuales por persona.

Los precios de los productos básicos ilustran la magnitud de la crisis: la cebolla llega a 900 pesos, el arroz importado oscila entre 690 y 840 pesos por kilogramo, el aceite ronda los mil pesos el litro, el azúcar entre 290 y 300 pesos la libra, y un cartón de huevos puede alcanzar los 3,800 pesos.

Este escenario se agrava por la depreciación del peso cubano: el dólar alcanzó un récord histórico de 525 pesos en el mercado informal el pasado martes, según datos de elTOQUE y el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba.

El caso de Rachel no es aislado. Otras cubanas han documentado experiencias similares: Sheyla, de Matanzas, gastó 22 mil pesos en una compra en marzo de 2025, y otra cubana en La Habana desembolsó el equivalente a 100 dólares en una sola compra de carne en agosto de ese mismo año.

El gobierno respondió en 2026 con la Resolución 9/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, que permite importar alimentos, artículos de aseo y medicamentos sin límite de valor ni impuestos aduaneros vía equipaje acompañado, aunque la medida no ha revertido la tendencia alcista de los precios ni alivia a quienes no tienen familiares en el exterior que puedan enviar productos.

"La compra semanal es mi dolor de cabeza, y pensar que era lo que más disfrutaba fuera de Cuba", concluye Rachel, resumiendo en una sola frase lo que millones de cubanos enfrentan cada semana.