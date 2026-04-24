"Papá, sácame de aquí": el grito de un adolescente preso por protestar en Cuba

Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, lleva más de cinco semanas recluido en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, y sus llamadas desesperadas a su familia desde la madrugada revelan un deterioro físico y emocional que sus allegados califican de tortura.

En la madrugada del miércoles, a la 1:45, el adolescente llamó a su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, desde la cárcel "Papá, por favor, sácame de aquí, papá, ya no resisto más", le dijo.

En esa misma llamada, Jonathan describió con detalle las condiciones que enfrenta: "Papá, estoy desesperado porque me saquen. Ya me están haciendo daño de nuevo las chinches, no me dejan dormir, me pican, me están infectando la piel, y me estoy sintiendo el cerebro que ya no me va a aguantar".

El menor recibe una sola ración de comida al día, alrededor de las cuatro de la tarde, en un vasito desechable de seis a ocho onzas, y no vuelve a recibir alimentos hasta el día siguiente. Las provisiones que su familia logra hacerle llegar se agotan rápidamente porque las comparte con los otros cinco reclusos de su celda.

Jonathan padece deshidrosis severa e infecciones por estreptococo beta hemolítico y estafilococo que le deprimieron el sistema inmunológico.

Dos días después de su arresto, el 18 de marzo, debía recibir un bulbo de Evertran para tratar su sistema inmunológico; ese tratamiento nunca se le administró.

En prisión le detectaron además dos parásitos intestinales que tampoco han recibido tratamiento, y no tiene acceso a jabón ni condiciones higiénicas básicas.

Su padre describió la situación con crudeza: "Está desnutrido, cada día baja más y más. Está bien delgadito".

Jonathan fue arrestado el 16 de marzo al acudir con su padre a una citación policial, tras participar en las protestas del 13 de marzo en Morón, desencadenadas por apagones de más de 26 horas diarias y escasez extrema de alimentos.

La Fiscalía Municipal de Morón ordenó prisión provisional el 2 de abril y lo trasladó a Canaleta, una cárcel de adultos, acusado del delito de sabotaje.

Los recursos de habeas corpus y las solicitudes de cambio de medida cautelar presentados por su defensa fueron rechazados por el tribunal de Ciego de Ávila.

El caso ha generado presión internacional creciente. El Centro de Denuncias Defensa CD envió una carta formal a UNICEF advirtiendo que el menor permanece en condiciones incompatibles con los estándares internacionales aplicables a personas menores de edad.

Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, se comunicó con la familia el pasado lunes y aseguró que el gobierno estadounidense está haciendo lo posible para lograr la liberación del adolescente.

El eurodiputado del Partido Popular español Raúl de la Hoz Quintano también denunció el caso este jueves, sumándose a los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, quienes exigieron la libertad de Jonathan desde el mes pasado.