"Papá, sácame de aquí": el grito de un adolescente preso por protestar en Cuba

Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, lleva más de cinco semanas recluido en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, y sus llamadas desesperadas a su familia desde la madrugada revelan un deterioro físico y emocional que sus allegados califican de tortura.
En la madrugada del miércoles, a la 1:45, el adolescente llamó a su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, desde la cárcel "Papá, por favor, sácame de aquí, papá, ya no resisto más", le dijo.
En esa misma llamada, Jonathan describió con detalle las condiciones que enfrenta: "Papá, estoy desesperado porque me saquen. Ya me están haciendo daño de nuevo las chinches, no me dejan dormir, me pican, me están infectando la piel, y me estoy sintiendo el cerebro que ya no me va a aguantar".
El menor recibe una sola ración de comida al día, alrededor de las cuatro de la tarde, en un vasito desechable de seis a ocho onzas, y no vuelve a recibir alimentos hasta el día siguiente. Las provisiones que su familia logra hacerle llegar se agotan rápidamente porque las comparte con los otros cinco reclusos de su celda.
Jonathan padece deshidrosis severa e infecciones por estreptococo beta hemolítico y estafilococo que le deprimieron el sistema inmunológico.
Dos días después de su arresto, el 18 de marzo, debía recibir un bulbo de Evertran para tratar su sistema inmunológico; ese tratamiento nunca se le administró.
En prisión le detectaron además dos parásitos intestinales que tampoco han recibido tratamiento, y no tiene acceso a jabón ni condiciones higiénicas básicas.
Su padre describió la situación con crudeza: "Está desnutrido, cada día baja más y más. Está bien delgadito".
Jonathan fue arrestado el 16 de marzo al acudir con su padre a una citación policial, tras participar en las protestas del 13 de marzo en Morón, desencadenadas por apagones de más de 26 horas diarias y escasez extrema de alimentos.
La Fiscalía Municipal de Morón ordenó prisión provisional el 2 de abril y lo trasladó a Canaleta, una cárcel de adultos, acusado del delito de sabotaje.
Los recursos de habeas corpus y las solicitudes de cambio de medida cautelar presentados por su defensa fueron rechazados por el tribunal de Ciego de Ávila.
El caso ha generado presión internacional creciente. El Centro de Denuncias Defensa CD envió una carta formal a UNICEF advirtiendo que el menor permanece en condiciones incompatibles con los estándares internacionales aplicables a personas menores de edad.
Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, se comunicó con la familia el pasado lunes y aseguró que el gobierno estadounidense está haciendo lo posible para lograr la liberación del adolescente.
El eurodiputado del Partido Popular español Raúl de la Hoz Quintano también denunció el caso este jueves, sumándose a los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, quienes exigieron la libertad de Jonathan desde el mes pasado.
Preguntas Frecuentes sobre el Caso de Jonathan David Muir Burgos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue arrestado Jonathan David Muir Burgos en Cuba?
Jonathan fue arrestado por su presunta participación en las protestas del 13 de marzo en Morón, que fueron desencadenadas por apagones de más de 26 horas y escasez extrema de alimentos. Durante las manifestaciones, los ciudadanos irrumpieron en la sede del Partido Comunista de Morón, quemaron mobiliario y documentos, y corearon consignas de "¡Libertad!" y "¡Abajo la dictadura!".
¿Cuál es el estado de salud de Jonathan Muir en prisión?
Jonathan padece deshidrosis severa e infecciones bacterianas, y su salud se está deteriorando debido a la falta de tratamiento médico adecuado y las malas condiciones higiénicas en la prisión. También sufre de parasitismo intestinal, y no tiene acceso a la alimentación adecuada ni a productos de higiene básicos.
¿Qué acciones se han tomado a nivel internacional para liberar a Jonathan?
La situación de Jonathan ha generado una creciente presión internacional. El Centro de Denuncias Defensa CD ha solicitado la intervención de UNICEF, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido requerimientos oficiales al gobierno cubano. Además, la Embajada de Estados Unidos en Cuba, junto con varios congresistas, han exigido su liberación inmediata.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante las solicitudes de liberación de Jonathan?
El gobierno cubano ha rechazado los recursos legales presentados, incluyendo el habeas corpus y las solicitudes de cambio de medida cautelar, lo que ha sido interpretado como una falta de mecanismos efectivos para proteger los derechos del menor. Además, han utilizado el régimen de visitas como mecanismo de presión sobre su familia.
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