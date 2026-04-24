Cubano, con antecedentes y fue deportado en 2025: Identifican a fugitivo federal detenido en Hialeah tras persecución policial

Las autoridades estadounidenses identificaron al sujeto que era buscado por la justicia federal y que fue capturado el jueves en Hialeah, tras dos días consecutivos de incidentes policiales que mantuvieron en alerta a varias agencias del sur de Florida.

Se trata de Yam Brandy Perera Núñez, un cubano de 41 años con un largo historial criminal que se inició en 2003 y que incluye cargos de hurto mayor, resistencia al arresto, robos con allanamiento de morada y narcotráfico.

De acuerdo con NBC Miami, en una ocasión fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y también fue arrestado el año pasado en Tampa.

Además, fuentes policiales citadas por Univision 23 Miami revelaron que fue deportado en septiembre de 2025 y que reingresó ilegalmente al país, delito por el cual un documento judicial federal lo tenía como fugitivo buscado.

"En junio de 2025, el sheriff del condado Desoto, en Florida, arrestó a Yam Brandy Perera Núñez, por el robo de un montacargas valorado en casi 100 mil dólares. En ese momento lo catalogaron como un criminal con antecedentes por delitos graves", precisó Univision 23.

El operativo del jueves culminó en la intersección de West 68th Street y 12th Avenue, con un aparatoso arresto en el que intervinieron más de una veintena de oficiales.

Un video compartido en Instagram por la cuenta del usuario onlyindade, permite ver una gran presencia policial que rodeó al sujeto, quien intentó escapar por última vez antes de ser neutralizado con una pistola Taser. Testigos contaron que al ser esposado tenía la nariz aparentemente sangrante y aspecto aturdido.

La secuencia de eventos comenzó el miércoles cuando agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) intentaron detener una camioneta Dodge blanca con remolque que circulaba hacia el sur por Okeechobee Road, cerca de Pembroke Road.

El conductor se negó a detenerse, lo que desencadenó una persecución vehicular que terminó cuando el sospechoso abandonó el vehículo y huyó a pie en el área de Northwest 137th Avenue y Northwest 178th Street, en el noroeste del condado Miami-Dade.

Un helicóptero policial sobrevoló la zona, se desplegaron bloqueos en tierra y una unidad K-9, pero el fugitivo logró escapar ese día.

Perera Núñez ahora enfrenta cargos que incluyen fuga y evasión agravadas, agresión agravada, lesiones graves, resistencia con violencia y hurto mayor.

En el operativo participaron la FHP, la Policía de Hialeah y agentes del Departamento de Seguridad Nacional, y los cierres de carreteras afectaron a residentes durante horas.