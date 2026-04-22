Cubano en Miami engaña a mujer con una llamada y le roba $1,000 por Zelle: Así operó la estafa

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Un cubano residente en el sur de Florida terminó tras las rejas acusado de aprovechar el miedo de una mujer para sacarle dinero mediante una estafa telefónica que, según las autoridades, fue cuidadosamente elaborada.
Leandro Sánchez Leyva, de 33 años, fue arrestado en Miami-Dade, el pasado 20 de marzo, luego de que agentes de la Oficina del Sheriff determinaran que se hizo pasar por representante de una entidad financiera para engañar a su víctima. De acuerdo con un reporte de Local 10, el hombre habría manipulado psicológicamente a la mujer haciéndole creer que su cuenta bancaria estaba siendo comprometida por transacciones fraudulentas.
El engaño, descrito como una “llamada fraudulenta”, se apoyó en el uso de un número telefónico real de Delta Community Credit Union, lo que dio mayor credibilidad a la historia. Bajo presión y urgencia, la víctima terminó enviando 1,000 dólares a través de Zelle, convencida de que era la única forma de proteger su dinero.
Las autoridades señalaron que Sánchez utilizó el miedo como herramienta principal para forzar la decisión. Posteriormente, registros bancarios mostraron que retiró los fondos desde su cuenta en Wells Fargo en diferentes cajeros automáticos.
La mujer declaró a los investigadores que se sintió completamente engañada por la sofisticación de la suplantación. Incluso, cuando le mostraron la foto del sospechoso, aseguró no reconocerlo en absoluto.
El arresto se produjo en un apartamento cercano a Cutler Bay. Según el informe citado por Local 10, el acusado confesó haber recibido el dinero de forma consciente y admitió haber retirado los fondos en distintos días.
Ahora enfrenta cargos graves que incluyen estafa organizada, hurto mayor, uso fraudulento de información personal y fraude en comunicaciones. Además, pesa sobre él una orden de detención migratoria, lo que podría complicar aún más su situación legal.
Según los registros del sistema correccional del condado, Sánchez llegó a permanecer bajo custodia en el Centro Correccional Turner Guilford Knight tras pagar una fianza de 10,000 dólares, aunque no estaba claro si la orden de detención migratoria afectaría su posible liberación.
El caso vuelve a poner en alerta a la comunidad sobre este tipo de fraudes, cada vez más frecuentes y sofisticados, donde una llamada puede convertirse en una trampa que vacía cuentas y deja a las víctimas con pocas opciones para recuperar su dinero.
Recientemente, una pareja cubana en Miami fue acusada de estafar más de 200 mil dólares, y anteriormente las autoridades desarticularon una red en la que cinco miembros de una red delictiva que incluía cubanos fueron detenidos por actividades similares.
Preguntas Frecuentes sobre Estafas en Miami y el Uso de Zelle
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo operó Leandro Sánchez Leyva en su estafa con Zelle?
Leandro Sánchez Leyva se hizo pasar por representante de una institución financiera, utilizando el miedo para convencer a una mujer de que le enviara $1,000 a través de Zelle. Se valió de tácticas engañosas para hacerle creer que su cuenta había sido comprometida.
¿Qué es la ingeniería social y cómo se utiliza en fraudes?
La ingeniería social es un método de engaño digital en el que los estafadores manipulan a las personas para obtener información confidencial o dinero. Se aprovechan del miedo, la urgencia o el desconocimiento tecnológico de las víctimas para lograr sus objetivos. En Cuba, se han utilizado técnicas como el "Ghost Pairing" para realizar estafas.
¿Qué recomendaciones se dan para evitar estafas con Zelle y otras transferencias digitales?
Se recomienda realizar transacciones solo con agencias confiables y verificar siempre la identidad de los involucrados, preferiblemente a través de videollamadas. Es importante desconfiar de solicitudes de transferencias rápidas sin una verificación visual adecuada.
¿Cuál es la situación de las estafas digitales en Cuba?
Las estafas digitales en Cuba son cada vez más sofisticadas y aprovechadas por la crisis económica y la falta de control sobre las transacciones financieras informales. Se han reportado casos de suplantación de identidad, uso de inteligencia artificial y manipulaciones a través de plataformas como Transfermóvil.
¿Cómo puede impactar este tipo de fraude a las personas más vulnerables?
El fraude financiero puede tener un impacto devastador en personas vulnerables, como ancianos que dependen de cantidades limitadas de dinero para sus necesidades básicas. La pérdida de fondos a través de estafas puede dejar a estas personas sin recursos para vivir.
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