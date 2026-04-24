Cubana en Miami lo tiene claro y abre debate: "Fallé como cubana"

Una cubana residente en Miami sumó ayer al debate sobre la identidad de la diáspora en TikTok con un video en el que enumera todo lo que la diferencia del estereotipo típico de su comunidad, pero reivindica con orgullo su cubanía.

La usuaria @jucyvaldez publicó un clip de 33 segundos en el que repite la fórmula "Soy cubana y..." para listar rasgos que la alejan del molde esperado: habla bajito, no grita, no le gustan las uñas largas con diseños, no usa ropa con logos exagerados ni joyería llamativa, y prefiere la música clásica al reguetón.

"Soy cubana y vivo en Miami. Soy cubana y hablo bajito. Soy cubana y no grito. Soy cubana y no me gustan las uñas largas y con diseños. Soy cubana y no me gusta la ropa con logos exagerados. Soy cubana y no uso joyería exagerada, ni muchas cadenas ni muchos anillos. Soy cubana y no me gusta el reguetón. Me gusta la música clásica y soy muy, muy cubana, orgullosamente cubana", declaró en el video.

El clip cierra con una pregunta abierta a sus seguidores: "¿Qué tipo de cubana eres tú?", invitando a la comunidad a reflexionar sobre la diversidad dentro de la identidad cubana en el exterior.

El video de @jucyvaldez se inscribe en un debate que lleva meses activo en TikTok. En enero de 2026, la usuaria @katrinaalvarez05 popularizó el trend fallé como cubana al afirmar: "No tengo oro, no ando en un Mercedes, no me gusta Bebeshito y no vivo en Florida". La publicación generó reacciones divididas: mientras muchas usuarias respondieron "Yo también fallé como cubana" y "Me uno al club", otras defendieron la pluralidad con frases como "Cada cual vive como quiere. Tener carillas o vivir en Florida no te hace menos cubano".

Ese mismo mes, la usuaria @melissaarmass se volvió viral al defender su identidad cubana ante críticas por su aspecto físico. "Soy cubana. Hablo español fluido. Fui criada en una familia cubana, con fiestas cubanas, tradiciones cubanas, cultura cubana. Soy cubana, punto", afirmó. Su video también recogió el testimonio de una usuaria que escribió: "Yo soy blanca, con ojos verdes, y cada vez que hablo me dicen que no parezco cubana. Pues mira, sí lo soy y con orgullo".

El debate no se limita a la identidad, sino que se extiende a la moda y los hábitos de consumo. El 9 de abril, la influencer Teresa Creando Style abrió otra polémica al criticar cinco tendencias comunes entre cubanas: pestañas postizas exageradas, lycras fuera de contexto deportivo, extensiones de cabello excesivamente largas, ciertos cortes de pelo y el uso excesivo de accesorios llamativos. Su video acumuló más de 18,500 visualizaciones.

El fenómeno refleja un debate más amplio y sostenido dentro de la comunidad cubana en Miami sobre qué significa ser cubana hoy: si la identidad se define por marcadores estéticos y de consumo —el oro, los carros de lujo, las uñas largas, el reguetón— o si existe una cubanía más diversa y personal que no cabe en un solo molde.

TikTok se ha consolidado como el principal escenario donde la diáspora cubana procesa, reivindica y negocia su identidad cultural, y el video de @jucyvaldez, con su pregunta final sin respuesta, deja abierto ese mismo interrogante para miles de cubanas que viven fuera de la isla.