La influencer cubana Rachel Arderi volvió a ser el centro de atención en redes sociales tras compartir en sus historias de Instagram una selfie frente al espejo luciendo un conjunto de lencería roja de encaje —sujetador y braguita— con una camisa azul clara abierta, tomada justo después de un masaje corporal.

En la imagen, Arderi posa con naturalidad y seguridad, sosteniendo su teléfono con funda naranja mientras muestra una figura tonificada y definida que no pasó desapercibida entre sus seguidoras.

El mensaje que acompañó la historia fue tan elocuente como la imagen: "El cuerpo se ve tan desinflamado y se siente tan ligero... Después de dos babies, sin lipo ni nada, hay que cuidar este cuerpecito. Si cada mujer supiera lo importante que son estos masajes, incluso para la salud circulatoria, lo harían más a menudo. ¡créanme!"

Con esas palabras, la influencer dejó claro que su figura es el resultado del cuidado constante y no de procedimientos quirúrgicos, un mensaje que conectó de inmediato con su audiencia femenina.

Captura de Instagram

La publicación combina el impacto visual con un discurso de autocuidado y empoderamiento que se ha convertido en la firma de Arderi en redes: imagen aspiracional con un toque de autenticidad y cercanía.

Rachel Arderi es modelo e influencer cubana radicada en Miami con casi un millón de seguidores en Instagram, y es pareja del reggaetonero cubano Oniel Bebeshito, con quien tiene dos hijos: Yan Carlos y Mía.

En lo que va de abril, la cubana ha encadenado varios momentos que han generado conversación en redes: posó en bikini en la playa junto a su familia, paralizó miradas con un look total amarillo en una gasolinera de Florida y compartió un look inspirado en Kylie Jenner durante el festival Coachella 2026.

En marzo pasado también protagonizó un debate sobre los estándares de belleza al mostrar su cuerpo sin filtros, con celulitis y estrías, en una publicación que fue ampliamente aplaudida por su honestidad.

Esta historia de lencería roja post-masaje no es la excepción a su fórmula de éxito: cada publicación suya mezcla estética cuidada con mensajes reales que resuenan especialmente entre madres y mujeres que la siguen de cerca.

Con casi un millón de seguidores pendientes de cada historia, Arderi sabe exactamente cómo mantener encendida la conversación, y esta vez lo logró con un conjunto rojo, un espejo y un mensaje sobre el poder del autocuidado.