"Se tenía que decir y se dijo": Actriz cubana enumera las cosas que le molestan de las influencers

La actriz cubana Darianis Palenzuela publicó este miércoles un reel en Instagram en el que enumera, con humor y sin pelos en la lengua, cosas de influencers que le molestan, cinco rasgos muy comunes en la manera de hacer contenido para redes que le resultan insoportables.

El video arranca con una advertencia que la propia actriz se encargó de dejar clara: "Que no se me ofenda nadie, que esto no es personal, pero es que de verdad, señores, se pasan".

La primera crítica apunta a las declaraciones de amor que algunas influencers publican de forma repetitiva y genérica hacia distintas parejas. "No puede ser que todos son el amor de tu vida, todos te han cambiado y todos han llenado tu mundo de colores", dijo Palenzuela, y remató con ironía: "Al menos dile a chat GPT que te cambie el texto".

El segundo punto tiene que ver con las recomendaciones de restaurantes. Según la actriz, no es creíble que una influencer tenga cinco "mejores restaurantes" distintos en un mismo mes. "Amiga, yo como dueña de negocios no te contrato. Primero porque no tengo exclusividad. Y desde mi posición de seguidor no confío en tu criterio", afirmó.

La tercera molestia es la acumulación de profesiones en la biografía del perfil. Palenzuela puso como ejemplo la combinación de "emprendedoras, lifestyle, fotógrafa, modelo, fitness" y se preguntó: "¿En qué momento ustedes han hecho tantas cosas con 20 años? Por eso es que la gente tiene ese concepto del cubano. No se puede inflar tanto".

El cuarto punto generó uno de los momentos más cómicos del video: la obsesión con el matcha, la bebida de té verde en polvo de origen japonés que se ha convertido en tendencia global de bienestar y que las influencers cubanas promocionan de forma masiva en redes sociales. "El matcha. El matcha me está machacando la cabeza. Y que nadie venga a decirme, caballero, que eso es rico", dijo la actriz, dejando claro su hartazgo ante la saturación de contenido wellness desconectado de la realidad económica de la isla.

La quinta y última crítica tocó un tema más profundo: la exposición pública de actos solidarios. Palenzuela reconoció que a veces mostrar ese tipo de acciones tiene sentido para buscar financiamiento o sumar apoyos, pero trazó una línea. "Ya el hecho de compartir absolutamente todo lo bueno que haces me hace a mí cuestionar si realmente lo estás haciendo por ayudar o lo estás haciendo por visibilidad", señaló.