Zajaris celebra 17 años en Estados Unidos: "La libertad no tiene precio"

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La actriz y comediante cubana Zajaris Fernández celebró este viernes sus 17 años de vida en Estados Unidos con un emotivo mensaje en Instagram donde agradeció a ese país por haberla hecho libre y por sanar las heridas que le dejó la dictadura cubana.

Zajaris llegó a Miami el 17 de abril de 2009, cuando tenía 24 años, en lo que describió como el día más doloroso de su existencia.

"Un día como hoy hace 17 años, dejé 24 de vida atrás, me arranqué sueños, abandoné un matrimonio, vi por última vez a mucha gente amada", escribió en su publicación.

Describió aquel viaje de 45 minutos como uno hecho "con el alma rota, con muchos miedos, dudas e incertidumbres", y recordó que al llegar se preguntaba cómo reconocería físicamente a su padre, de quien llevaba 21 años separada.

"Ha sido el día hasta hoy más triste y doloroso de mi existencia", afirmó.

Sus primeros años en Miami estuvieron marcados por la dificultad extrema: trabajó como mesera y llegó a dormir en su automóvil en un estacionamiento.

Tras siete años de esfuerzo, logró incorporarse al Canal 41 de Miami y retomar su carrera artística, que en Cuba había incluido programas como "Alegrías de Sobremesa" y "¿Jura decir la verdad?"

En noviembre de 2018 obtuvo la ciudadanía estadounidense por naturalización, anunciándolo entonces con la frase: "Bueno ahora sí es oficial, soy ciudadana americana, me siento muy feliz".

En su publicación de este viernes, acompañada de fotografías donde sostiene su Certificado de Naturalización y una bandera estadounidense frente al Grove Key Marina en Coconut Grove, Miami, Zajaris reflexionó sobre lo que significaron esos 17 años.

"Hoy después de 17 años agradezco a este gran país la oportunidad de hacerme LIBRE, más humana, aprender a poder con mi dinero hacer y lograr lo que yo quisiera sin que nadie me controlara o preguntara de dónde, cómo y para qué", escribió.

Reconoció que el proceso de adaptación fue duro, pero fue contundente: "Es verdad que es duro, es triste arrancar un corazón y poner otro, pero en esta vida la libertad no tiene precio".

La actriz también enumeró lo que construyó en suelo estadounidense: amores, amigos, trabajos, siete perros, varios automóviles y una casa, además de haber conocido parte del mundo.

"Hoy lloro por todo lo que no pudo ser hace 17 años, pero celebro la vida que me merezco", expresó.

Dirigió un agradecimiento directo a Estados Unidos por haber sanado las heridas que le dejó la dictadura: "Gracias Estados Unidos de América, porque cada herida que me hizo la dictadura donde Dios decidió que naciera, aquí las he sanado".

Cerró su mensaje con un deseo para los cubanos que permanecen en la isla y con una declaración política sin ambigüedades: "Ojalá la gente de donde vengo un día pueda experimentar lo mismo sin tener que vivir con el alma llena de recuerdos, que puedan experimentar una navidad con todo y todos juntos en la mesa. ABAJO LA DICTADURA".