La creadora cubana @melissaarmass encendió TikTok con un video que mezcla orgullo, carácter y mucho sabor cubano. En el clip, grabado en inglés, responde a las personas que aseguran que “no parece cubana” por su aspecto físico. Pero su respuesta no dejó dudas: “Soy cubana. Hablo español fluido. Fui criada en una familia cubana, con fiestas cubanas, tradiciones cubanas, cultura cubana. Soy cubana, punto.”

Lo que más llamó la atención llegó al final, cuando soltó la frase que se volvió viral:

“No pueden avergonzarme por algo que me formó y de lo que estoy orgullosa. Con tu opinión, me limpio el c…”

Las redes estallaron. Miles de usuarios aplaudieron su actitud y su manera tan cubana de cerrar el video. “El movimiento de las manos lo dijo todo, ni hacía falta subtítulos”, comentó una seguidora entre risas. Otra fue más directa: “La cadena con tu nombre lo confirma, caso cerrado”.

Los cubanos en Miami y otras partes del mundo no tardaron en sumarse al debate sobre identidad y raza. “Yo soy blanca, con ojos verdes, y cada vez que hablo me dicen que no parezco cubana. Pues mira, sí lo soy y con orgullo”, escribió una usuaria. Otro agregó: “El problema es que muchos no entienden que Cuba es mestiza, diversa, que no hay una sola cara de ser cubano”.

También hubo mensajes llenos de humor y cariño: “Desde que abriste la boca y moviste las manos ya se sabía que eras cubana, mi vida”, “Esa última frase fue oro puro”, o “Me ganaste con el final, eso sí fue de una cubana de verdad”. Incluso un usuario resumió lo que muchos pensaban: “Pensé que eras rusa hasta que hablaste… y dijiste lo más cubano que he escuchado en mi vida.”

El video de @melissaarmass ha sido compartido miles de veces, generando un debate sobre cómo se percibe la identidad cubana fuera de la isla. Pero más allá de la polémica, su mensaje quedó claro: ser cubano no tiene una sola cara, y el orgullo no se disimula.

Y como muchos escribieron en los comentarios, riendo y aplaudiendo:

“Con esa frase final, quedó demostrado que sí, es cubana… y de las que no se dejan.”