¿Sí o no? Cubana abre debate con estas 5 críticas de moda que muchas usan: “Esto no me representa”

La influencer cubana Teresa, conocida en TikTok como “Teresa Creando Style”, ha generado un intenso debate en redes sociales tras publicar un video en el que enumera cinco elementos de estilo que, según afirma, no la representan como cubana.

El video, publicado el pasado viernes, supera las 18,500 visualizaciones, acumula más de 1,100 “me gusta” y decenas de comentarios, reflejando el impacto de sus declaraciones dentro de la comunidad cubana, especialmente en la diáspora.

Con un tono directo y sin rodeos, Teresa comienza criticando el uso de pestañas postizas exageradas, una tendencia que considera poco favorecedora. “No me gusta este estilo de pestañas, no favorece, no se ve lindo, se ve barato, se ve callejero”, expresó en el video.

Otro de los puntos que cuestiona es el uso constante de prendas ajustadas tipo lycra fuera del contexto deportivo. Según la influencer, este tipo de ropa debería reservarse para hacer ejercicio o para ocasiones informales muy específicas, y no convertirse en un “uniforme 24/7”.

También arremetió contra las extensiones de cabello excesivamente largas y mal integradas, señalando que muchas veces se nota la diferencia entre el cabello natural y las extensiones, lo que, a su juicio, arruina el resultado estético.

Asimismo, criticó ciertos cortes de pelo poco armoniosos y abogó por estilos más trabajados, como el corte mariposa, que considera más favorecedor y moderno.

Por último, cuestionó el uso de accesorios llamativos en exceso, especialmente cadenas gruesas en el cuello, defendiendo en su lugar un estilo más equilibrado, aunque sin renunciar a piezas grandes si están bien combinadas.

Las opiniones de Teresa han dividido a los usuarios: mientras algunos aplauden su sinceridad y coinciden con sus criterios, otros consideran que sus comentarios generalizan y refuerzan estereotipos sobre las cubanas.

El video confirma cómo temas aparentemente superficiales, como la moda y la estética, pueden abrir debates más profundos sobre identidad, cultura y percepción dentro de la comunidad cubana en redes sociales.