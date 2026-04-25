Hallan muerto a estudiante de la Universidad del Sur de Florida, su novia sigue desaparecida

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Las autoridades del condado de Hillsborough confirmaron este viernes el hallazgo del cuerpo de Zamil Limon, estudiante de doctorado de 27 años de la Universidad del Sur de Florida (USF), bajo el puente Howard Frankland, mientras su novia Nahida Bristy, también de 27 años y estudiante de la misma institución, continúa desaparecida.

Según reportó Telemundo 51, ambos estudiantes, originarios de Bangladesh, fueron vistos por última vez el 16 de abril en el área de Tampa: Limon alrededor de las 9:00 a.m. en su residencia en Avalon Heights Boulevard, y Bristy cerca de las 10:00 a.m. en el edificio de Ciencias Naturales y Ambientales del campus de la USF.

Sin embargo, la desaparición no se hizo pública hasta el 21 de abril, cuando familiares y allegados alertaron formalmente a las autoridades tras varios días sin poder contactarlos, algo que describieron como completamente inusual para ambos estudiantes de posgrado.

Desde el primer día, los teléfonos de ambos aparecían apagados, sin actividad en redes sociales ni movimientos bancarios.

El 23 de abril, el Sheriff del condado de Hillsborough elevó el caso a la categoría de personas en peligro, lo que intensificó el operativo de búsqueda entre los condados de Hillsborough y Pinellas.

En el marco de la investigación, las autoridades arrestaron a Hisham Saleh Abugharbieh, de 26 años, compañero de apartamento de Limon y no estudiante de la USF, tras una llamada por violencia doméstica en una vivienda del bloque 14000 de Pine Glen Circle, en la comunidad Lake Forest, cerca del campus.

Abugharbieh se atrincheró en la vivienda antes de rendirse pacíficamente ante equipos SWAT, negociadores de crisis y una unidad de artificieros alrededor del mediodía.

Los cargos presentados contra él incluyen manejo ilegal de un cuerpo humano, omisión de reportar una muerte con intención de ocultar, manipulación de evidencia física, secuestro falso y agresión en el contexto de violencia doméstica.

La investigación obligó al cierre parcial del puente Howard Frankland, la infraestructura que conecta Tampa con St. Petersburg sobre la bahía de Tampa, donde se recolectó evidencia clave.

La evidencia fue procesada en una instalación del Sheriff del condado de Pinellas en St. Petersburg.

Bristy, estudiante de doctorado en ingeniería química, dejó su computadora portátil, tableta, bolso y lonchera en el laboratorio el día de su desaparición, aunque su cartera y teléfono están desaparecidos.

También faltó a una clase programada para las 3:00 p.m. y a un viaje planeado al supermercado ese mismo día.

Zubaer Ahmed, hermano menor de Limon, describió la situación con angustia: Estamos sufriendo mucho y atravesando una situación devastadora. Ahmed había calificado la desaparición como muy sospechosa e inusual.