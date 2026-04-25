Neurocirujanos de Pinar del Río operan con éxito a niña de un año con tumor cerebral

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Neurocirujanos de Pinar del Río realizaron recientemente una compleja operación intracraneal a una niña de un año con un tumor cerebral que provocaba hidrocefalia, intervención que se prolongó durante seis horas y permitió la extracción completa de la lesión.

Un reporte del estatal Noticiero Nacional de la Televisión Cubana dio cuenta de la compleja intervención neuroquirúrgica realizada en el Hospital Pediátrico Pepe Portilla, en la occidental provincia, a una paciente pediátrica de un año de edad que presentaba un tumor cerebral.

Según explicó el neurocirujano Yeiniel Fernández Álvarez, la niña llegó con un cuadro de macrocefalia asociado a retraso del desarrollo psicomotor y parálisis del sexto par craneal izquierdo.

Los estudios de imagen, particularmente una tomografía, confirmaron la presencia de una masa ocupante en la fosa posterior del cráneo, específicamente un tumor del cuarto ventrículo que estaba generando una hidrocefalia obstructiva progresiva.

Ante ese diagnóstico, el equipo médico decidió realizar inicialmente una derivación ventrículo-peritoneal de urgencia para aliviar la hipertensión endocraneana. Posteriormente se llevó a cabo la cirugía definitiva mediante una craneotomía suboccipital con abordaje telovelar para extirpar el tumor, precisó la fuente.

La operación, considerada de alta complejidad, se extendió aproximadamente seis horas y concluyó con la extracción total de la lesión sin complicaciones durante el procedimiento, de acuerdo con el reporte televisivo.

La evolución postoperatoria de la menor fue descrita como favorable, lo que permitió su alta hospitalaria para continuar el seguimiento de manera ambulatoria.

La madre de la niña, Yuslaidy de la Fuente Sánchez, entrevistada por WhatsApp, agradeció al equipo médico del hospital y destacó que la intervención permitió darle a su hija “una segunda oportunidad de vida”.

El reporte oficial presentó el caso como ejemplo de la preparación y compromiso del personal de salud en la provincia para enfrentar cirugías complejas incluso en pacientes pediátricos.

Los tumores en el tronco encefálico son considerados los más difíciles de tratar en oncología pediátrica. Según la Sociedad Americana de Oncología Clínica, son inoperables en más del 90% de los casos, con una supervivencia media de nueve a 12 meses tras el diagnóstico, lo que hace que una cirugía exitosa en esa zona represente un hito médico.

El caso se inscribe en una serie de historias de menores cubanos con enfermedades graves que han requerido atención médica, incluso fuera de Cuba. El sistema de salud de la isla enfrenta limitaciones tecnológicas significativas para tratar tumores cerebrales complejos, lo que en ocasiones obliga a las familias a buscar tratamiento en otros países.

Un antecedente reciente es el caso de Israel Daniel, un niño de 10 años de Cárdenas, Matanzas, operado exitosamente de un tumor cerebral en enero de 2025.

La enfermedad le había quitado la visión, la capacidad de hablar y de caminar en pocos meses. Su historia también movilizó a la comunidad cubana, que recaudó donaciones en dinero, ropa y juguetes a través de las redes sociales.

Antes, en enero de 2024, Carolyn, una niña de nueve años, fue operada con éxito de un tumor maligno de ovario en el Hospital Pediátrico de Centro Habana.

"Dios es grande, además, el trabajo mancomunado de los oncopediatras y especialistas va dando buenos resultados. Es un camino largo y tortuoso, pero generalmente cuando se diagnostica a tiempo las posibilidades aumentan para un buen resultado."