Neurocirujanos de Pinar del Río operan con éxito a niña de un año con tumor cerebral

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Neurocirujanos de Pinar del Río realizaron recientemente una compleja operación intracraneal a una niña de un año con un tumor cerebral que provocaba hidrocefalia, intervención que se prolongó durante seis horas y permitió la extracción completa de la lesión.
Un reporte del estatal Noticiero Nacional de la Televisión Cubana dio cuenta de la compleja intervención neuroquirúrgica realizada en el Hospital Pediátrico Pepe Portilla, en la occidental provincia, a una paciente pediátrica de un año de edad que presentaba un tumor cerebral.
Según explicó el neurocirujano Yeiniel Fernández Álvarez, la niña llegó con un cuadro de macrocefalia asociado a retraso del desarrollo psicomotor y parálisis del sexto par craneal izquierdo.
Los estudios de imagen, particularmente una tomografía, confirmaron la presencia de una masa ocupante en la fosa posterior del cráneo, específicamente un tumor del cuarto ventrículo que estaba generando una hidrocefalia obstructiva progresiva.
Ante ese diagnóstico, el equipo médico decidió realizar inicialmente una derivación ventrículo-peritoneal de urgencia para aliviar la hipertensión endocraneana. Posteriormente se llevó a cabo la cirugía definitiva mediante una craneotomía suboccipital con abordaje telovelar para extirpar el tumor, precisó la fuente.
La operación, considerada de alta complejidad, se extendió aproximadamente seis horas y concluyó con la extracción total de la lesión sin complicaciones durante el procedimiento, de acuerdo con el reporte televisivo.
La evolución postoperatoria de la menor fue descrita como favorable, lo que permitió su alta hospitalaria para continuar el seguimiento de manera ambulatoria.
La madre de la niña, Yuslaidy de la Fuente Sánchez, entrevistada por WhatsApp, agradeció al equipo médico del hospital y destacó que la intervención permitió darle a su hija “una segunda oportunidad de vida”.
El reporte oficial presentó el caso como ejemplo de la preparación y compromiso del personal de salud en la provincia para enfrentar cirugías complejas incluso en pacientes pediátricos.
Los tumores en el tronco encefálico son considerados los más difíciles de tratar en oncología pediátrica. Según la Sociedad Americana de Oncología Clínica, son inoperables en más del 90% de los casos, con una supervivencia media de nueve a 12 meses tras el diagnóstico, lo que hace que una cirugía exitosa en esa zona represente un hito médico.
El caso se inscribe en una serie de historias de menores cubanos con enfermedades graves que han requerido atención médica, incluso fuera de Cuba. El sistema de salud de la isla enfrenta limitaciones tecnológicas significativas para tratar tumores cerebrales complejos, lo que en ocasiones obliga a las familias a buscar tratamiento en otros países.
Un antecedente reciente es el caso de Israel Daniel, un niño de 10 años de Cárdenas, Matanzas, operado exitosamente de un tumor cerebral en enero de 2025.
La enfermedad le había quitado la visión, la capacidad de hablar y de caminar en pocos meses. Su historia también movilizó a la comunidad cubana, que recaudó donaciones en dinero, ropa y juguetes a través de las redes sociales.
Antes, en enero de 2024, Carolyn, una niña de nueve años, fue operada con éxito de un tumor maligno de ovario en el Hospital Pediátrico de Centro Habana.
"Dios es grande, además, el trabajo mancomunado de los oncopediatras y especialistas va dando buenos resultados. Es un camino largo y tortuoso, pero generalmente cuando se diagnostica a tiempo las posibilidades aumentan para un buen resultado."
Preguntas Frecuentes sobre la Neurocirugía Pediátrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo fue la operación de la niña con tumor cerebral en Pinar del Río?
La operación fue un éxito y se logró extraer completamente el tumor en una intervención que duró aproximadamente seis horas. La niña presentaba un cuadro de hidrocefalia obstructiva que fue tratado inicialmente con una derivación ventrículo-peritoneal, seguido de una craneotomía suboccipital para extirpar el tumor.
¿Cuál es el estado de salud de la niña después de la cirugía?
La evolución postoperatoria de la niña fue descrita como favorable, lo que permitió su alta hospitalaria para continuar el seguimiento de manera ambulatoria. La intervención le dio "una segunda oportunidad de vida", según su madre.
¿Qué desafíos enfrenta el sistema de salud cubano para tratar tumores cerebrales?
El sistema de salud cubano enfrenta limitaciones tecnológicas significativas para tratar tumores cerebrales complejos, lo que a menudo obliga a las familias a buscar tratamiento en otros países. Casos como el de la niña en Pinar del Río son excepcionales y resaltan la dedicación del personal médico local pese a las carencias.
¿Por qué es significativa la operación de un tumor en el tronco encefálico?
Los tumores en el tronco encefálico son de los más difíciles de tratar en oncología pediátrica. Son inoperables en más del 90% de los casos, con una supervivencia media baja tras el diagnóstico, lo que hace que una cirugía exitosa en esta zona sea un hito médico.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.