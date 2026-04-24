Cubadebate usa a niños enfermos para culpar al embargo de la crisis sanitaria

Vídeos relacionados:

Cubadebate publicó un artículo firmado por Mariuska Forteza Sáez, doctora al frente de la sala de oncopediatría del Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana, en el que revela que la tasa de supervivencia de niños cubanos con cáncer cayó del 75 % al 65 %, y atribuye ese descenso al embargo estadounidense.

El texto, titulado "Medidas de asfixia contra Cuba: Más niños con cáncer están muriendo", señala que cada año se diagnostican unos 400 niños y adolescentes con cáncer en Cuba y que alrededor de 1,400 conviven con la enfermedad en la Isla.

"El descenso de la supervivencia de nuestros niños con cáncer se corresponde con exactitud asombrosa con los años más duros para Cuba, con las medidas de asfixia que se han venido incrementando", escribe la doctora, quien también menciona la falta de medicamentos, roturas de equipos, crisis energética y problemas de transporte como factores determinantes.

La publicación desató una ola de críticas en redes sociales.

Un médico cubano residente en Brasil resumió el sentir de muchos: "Lo más indignante de todo esto no es solo la noticia, es el nivel de cinismo. Durante años se denunció la falta de medicamentos, la precariedad en los hospitales, las muertes evitables… y la respuesta siempre fue negarlo todo. Era 'mentira', era 'campaña', era 'manipulación'. Hoy resulta que sí, que es verdad. Pero no lo reconocen por responsabilidad, sino porque ahora les sirve".

El mismo médico señaló la contradicción más evidente en las prioridades del régimen: "Para hoteles y eventos políticos sí hay electricidad. Para el aparato represivo nunca falta combustible. Para patrullas y carros de policía siempre aparece lo que se necesita. Pero en los hospitales faltan medicamentos, faltan insumos, falta todo".

Captura de Facebook / Cubadebate

Otros internautas cubanos fueron igualmente directos. "Prefieren hacer hoteles que invertir en el bienestar de los hospitales", escribió uno.

Otro propuso una solución concreta: "Quítenle el combustible a las patrullas y póngalo para el servicio de los niños con cáncer. No movilicen tantas guaguas para llevar a las personas espontáneamente a los actos políticos y verán que la tristeza va cambiando de color".

Un tercer comentarista apuntó directamente a la causa interna de la crisis: "Esta aguda crisis, la generó (por si alguien tiene mala memoria) el reordenamiento económico, brillantes de Gill y del presidente de Cuba".

El episodio responde a un patrón documentado.

En enero pasado, medios oficiales convirtieron el traslado en helicóptero de un bebé enfermo desde la Isla de la Juventud en propaganda contra el embargo, generando idéntica indignación.

En abril, el mismo Cubadebate atribuyó al embargo la precaria atención a embarazadas en el Hospital Lenin de Holguín, pese a denuncias previas de negligencia.

El propio Díaz-Canel visitó el stand de Cubadebate en el V Coloquio Internacional Patria en marzo y llamó a sus trabajadores a "insertar la verdad de Cuba", calificando a la prensa estatal como "trinchera ideológica".

Los datos del colapso sanitario son verificables e independientes del embargo.

La mortalidad infantil alcanzó 8.2 por cada 1,000 nacidos vivos hasta julio de 2025, el nivel más alto en 25 años, frente al mínimo histórico de 4.1 por mil registrado en 2017.

El sistema de salud opera con apenas el 30 % del cuadro básico de medicamentos disponible, y hay 96,387 pacientes en lista de espera quirúrgica, de los cuales 11,193 son niños. El propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió en febrero de 2026 que el sistema está "al borde del colapso".

Mientras los hospitales sufren apagones, el régimen invierte en eficiencia energética hotelera en Varadero y Jardines del Rey, y los circuitos turísticos permanecen protegidos de los cortes eléctricos.

El médico residente en Brasil cerró su análisis con una conclusión que resonó entre miles de cubanos: "Utilizar a niños enfermos como herramienta política, después de haber negado durante años la crisis, no solo es hipócrita… da asco".