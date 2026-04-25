Alertan que régimen cubano impone firmas de lealtad política bajo amenazas laborales y administrativas

Denuncian presión del régimen cubano para forzar firmas de apoyo al socialismo en todo el país Foto © Radio Angulo

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La escritora cubana Wendy Guerra Torres alertó este sábado a medios internacionales sobre una campaña que, según múltiples testimonios recogidos dentro de la isla, busca obligar a ciudadanos a firmar los llamados “libros de voluntad popular”, documentos en los que se declara apoyo a “defender las conquistas de la Revolución a cualquier costo”.

De acuerdo con los reportes citados, familiares, vecinos y amigos en diferentes provincias describen una presión sistemática para lograr esas firmas, que luego serían utilizadas por las autoridades como evidencia de respaldo popular al sistema político.

Sin embargo, los testimonios coinciden en señalar que muchos ciudadanos no desean firmar, pero terminan haciéndolo ante el temor de posibles represalias.

Captura de Facebook/Wendy Guerra Torres

Entre las amenazas mencionadas figuran la pérdida del empleo, la cancelación de becas o plazas universitarias, la negativa de permisos de salida del país y el retiro o la no renovación de licencias para pequeñas y medianas empresas privadas.

Estas presiones administrativas y sociales, según las denuncias, crean un contexto en el que la negativa a firmar puede implicar consecuencias personales o económicas.

Ante la eventual publicación de resultados oficiales que presenten estas firmas como prueba de un respaldo amplio al socialismo, la advertencia dirigida a la prensa internacional es que examine con cautela cualquier cifra difundida por los medios estatales.

Según la denuncia de Guerra, detrás de esos números habría ciudadanos que firmaron bajo presión, y no una expresión libre de apoyo político.

La campaña "Mi firma por la Patria" fue anunciada el 18 de abril por Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista (PCC), quien la presentó como "el más grande honor y el deber supremo de cada cubano".

El gobernante Miguel Díaz-Canel la inauguró el 20 de abril en el Museo Memorial de Ciénaga de Zapata, en Matanzas, declarando que "la Revolución cubana jamás negociará sus principios". La meta oficial es recolectar millones de firmas antes del 1 de mayo.

Aunque el régimen la presenta como una iniciativa espontánea de la sociedad civil, la campaña está organizada desde las estructuras del PCC a través de centros de trabajo, universidades y organizaciones de masas como los Comités de Defensa de la Revolución.

El rechazo ciudadano ha sido amplio. Vecinos del bloque 4 de Cárdenas, Matanzas, se resistieron colectivamente a firmar pese a presiones directas.

El activista José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), llamó públicamente a no firmar, mientras que cubanos han respondido masivamente en redes sociales exigiendo elecciones libres y denunciando la crisis estructural del sistema.

En los comentarios a la publicación de Guerra, los cubanos reflejaron ese mismo hartazgo. "Firmar bajo coacción no vale y ellos lo saben. Es una manera de recordarle al pueblo que ellos tienen el poder y burlarse de quienes saben lo hacen porque no les queda más remedio", escribió Guillermo Labrit.

Otros señalaron la contradicción de fondo. "¿Y qué conquistas hay que defender? Hambre, insalubridad, hospitales sin insumos, escuelas sin condiciones", cuestionó Roman Luis.

Por su parte, Massiel Díaz apuntó que el proceso carece de observadores internacionales y lo calificó de "oxígeno para los últimos momentos de un moribundo".

No es la primera vez que el régimen recurre a esta maniobra. En septiembre de 2025 ejecutó una campaña idéntica para respaldar al entonces presidente Nicolás Maduro, en la que el Ministerio de Educación movilizó a estudiantes y exigió firmas a niños y adolescentes bajo amenaza de ser etiquetados como "contrarrevolucionarios". La organización Cubalex denunció entonces violaciones a los derechos infantiles.

Analistas independientes califican la campaña actual de cortina de humo para desviar la atención de una crisis económica que incluye una contracción del PIB de 23 % desde 2019, apagones prolongados y escasez de alimentos y medicinas.

Guerra cerró su alerta con un llamado directo a la prensa. "La prensa internacional necesita mirar de cerca este proceso y entender en qué condiciones millones de cubanos están siendo llevados a firmar estos documentos a lo largo del país. Solo así se podrá traducir con claridad lo que realmente significan esas cifras", puntualizó.