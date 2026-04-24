Vecinos de Cárdenas se resisten a firmar documento oficial pese a presiones y amenazas

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Vecinos del bloque 4 de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, se negaron colectivamente a firmar una planilla oficial del gobierno cubano, incluso después de recibir presiones directas y lo que describieron como una amenaza velada, según reportó este jueves Christian Arbolaez en Facebook.

Una mujer acompañada de un hombre mayor llegó al bloque recogiendo firmas en apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario "Cuba no será un trofeo para Estados Unidos", vinculada a la conmemoración del aniversario de Playa Girón.

Los residentes, sin embargo, se negaron a estampar su firma en el documento.

Según el relato publicado, cuando los vecinos rechazaron firmar, el hombre que acompañaba a la mujer habría lanzado una advertencia implícita, interpretada por los presentes como una amenaza.

Aun así, ninguno cedió a la presión.

La campaña de recolección de firmas ha sido presentada por las autoridades cubanas como una iniciativa espontánea de la sociedad civil, aunque múltiples testimonios de ciudadanos en distintas provincias apuntan a que se trata de una movilización organizada desde el Estado, con presión sobre trabajadores, estudiantes y residentes de barrios.

La resistencia de los vecinos de Cárdenas no es un caso aislado.

En redes sociales ha circulado un poema viral titulado "No firmo", del autor José Martínez, que ha resonado entre quienes rechazan avalar con su nombre una declaración del gobierno en medio de la grave crisis que atraviesa el país.

Entre las razones que más pesan en el ánimo de la población figura el deterioro del servicio eléctrico.

Cuba ha sufrido cinco colapsos totales o parciales del sistema eléctrico en los últimos meses, dejando a millones de personas sin luz durante horas y días enteros.

Diciembre de 2025 fue el mes más crítico en cuanto a apagones, según análisis independientes sobre la crisis energética en la isla.