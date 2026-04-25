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Taylor Swift y Bad Bunny encabezan el ranking histórico de los artistas más reproducidos en los 20 años de existencia de Spotify, según los datos globales publicados este jueves por la plataforma para celebrar su aniversario.

Spotify reveló por primera vez en su historia las listas definitivas de artistas, álbumes y canciones más escuchados de todos los tiempos, con datos acumulados hasta abril de 2026.

"Han pasado 20 años desde que Spotify comenzó, pero la verdadera historia es lo que el mundo eligió reproducir", señaló la plataforma en su comunicado oficial.

Taylor Swift lidera el ranking histórico con más de 106,600 millones de streams totales acumulados, una cifra que la convierte en la artista más reproducida de todos los tiempos en la plataforma.

Su dominio se consolidó especialmente en 2023 y 2024, años en los que fue también la artista más escuchada del año según Spotify Wrapped, impulsada en parte por su gira Eras Tour, que generó 26,100 millones de streams solo en 2023.

En mayo de 2025, tras recuperar los derechos de sus primeros seis álbumes, sus cifras se dispararon aún más: Speak Now creció un 430%, Taylor Swift un 220% y Reputation un 175%, entre otros.

Bad Bunny ocupa el segundo puesto del ranking histórico y es el artista latino con mayor impacto en la plataforma desde su fundación.

El reguetonero puertorriqueño fue el artista más escuchado del año en cuatro ocasiones: 2020, 2021, 2022 y 2025.

En 2020 se convirtió en el primer artista hispanohablante en liderar el ranking anual de Spotify Wrapped, con más de 8,300 millones de reproducciones ese año.

Logró además tres años consecutivos en la cima entre 2020 y 2022, un récord sin precedentes que la plataforma celebró regalándole tres anillos personalizados en diciembre de 2022.

Su álbum "Un Verano Sin Ti" (2022) es, además, el disco más reproducido en la historia de Spotify, superando a todos los demás en el ranking de álbumes.

El resto del top 10 de artistas lo completan Drake (3°), The Weeknd (4°), Ariana Grande (5°), Ed Sheeran (6°), Justin Bieber (7°), Billie Eilish (8°), Eminem (9°) y Kanye West (10°).

La presencia latina en el ranking es notable: además de Bad Bunny en el segundo puesto, J Balvin aparece en el puesto 15, lo que subraya el peso creciente de la música en español en el streaming global.

En el ranking de álbumes también destacan "MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)" de Karol G en el puesto 14 y "YHLQMDLG" de Bad Bunny en el 15.

Este crecimiento latino tiene respaldo en cifras concretas: la música en español pasó de representar el 8% de las reproducciones globales en Spotify en 2015 al 27% en 2025, un aumento de más del 2,500% en streams, equivalente a 587,000 millones de reproducciones adicionales.

En cuanto a canciones, "Blinding Lights" de The Weeknd lidera con más de 5,190 millones de streams, seguida de "Shape of You" de Ed Sheeran y "Sweater Weather" de The Neighbourhood.

Spotify fue fundado el 23 de abril de 2006 en Estocolmo, Suecia, por Daniel Ek y Martin Lorentzon, como respuesta a la crisis de piratería musical que vivía la industria en esa época.

En dos décadas, la plataforma creció hasta alcanzar 751 millones de usuarios activos mensuales y 290 millones de suscriptores Premium, operando en 184 mercados alrededor del mundo.

El duelo entre Taylor Swift y Bad Bunny ha definido la era del streaming en la última década, y los rankings del 20 aniversario lo confirman: entre los dos suman el primer y segundo puesto de artistas, el álbum más escuchado de la historia y varios de los discos más reproducidos de todos los tiempos.