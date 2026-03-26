Silvio Rodríguez critica el modelo económico cubano, pero defiende el sistema: "No deseo que gane la oposición"

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Silvio Rodríguez concedió una extensa entrevista al diario español El País en los estudios de Ojalá, en La Habana, en la que reconoció fallos graves en el modelo económico cubano y describió la situación actual como muy grave, pero mantuvo su lealtad a la revolución y rechazó explícitamente que la oposición llegue al poder.

La entrevista se produce días después de que el cantautor de 79 años protagonizara el polémico episodio del fusil AKM: el 18 de marzo publicó en su blog Segunda Cita una nota en la que pedía un arma ante la posibilidad de una invasión estadounidense.

Dos días después, el MINFAR le entregó formalmente una réplica en una ceremonia oficial con Miguel Díaz-Canel y el general Álvaro López Miera.

Sobre el arma recibida, Rodríguez aclaró que "es un arma de mentira; una imitación muy bien hecha", aunque precisó que le entregaron un documento para reclamar un arma real en caso de agresión armada.

Explicó que su petición surgió tras las declaraciones de Marco Rubio calificando de insuficientes las reformas económicas cubanas y las de Trump anunciando que iba a "tomar el país": "Lo veo posible. Ojalá no sea cercano e incluso imposible, pero es posible", dijo sobre una eventual invasión.

En materia económica, el trovador fue contundente al señalar las contradicciones del sistema que defiende.

"El modelo económico que dictaba el socialismo de libreta es muy idealista. La práctica ha demostrado que la gente produce mejor y más cuando se puede beneficiar directamente de lo que hace", afirmó.

Calificó la visión del Gobierno como "ortodoxa y cerrada" y consideró que las medidas de apertura llegaron "un poco tardías", señalando que desde hace aproximadamente 30 años Cuba debió haber replanteado su modelo.

Silvio describió sin rodeos la situación que vive la población: "Hay una inflación tremenda. Los viejos como yo, con ahorros de toda una vida, a veces no pueden ni comprar un cartón de huevos." Mencionó también la crisis hospitalaria y el cierre de escuelas, y sobre las protestas y cacerolazos dijo que son "normales", dado el sufrimiento de la gente.

Sin embargo, el artista -diputado de la Asamblea Nacional- no trasladó esa crítica a un cuestionamiento del sistema político. Sobre los opositores cubanos, fue directo: "No les deseo mal, pero no les deseo que ganen. No por mí, sino por lo que significaría para este país".

Y sobre los cubanoamericanos que apoyan una intervención militar, fue lapidario: "No te voy a decir lo que pienso de quienes quieren que a su propio país lo bombardeen y lo invadan."

Acerca de las multitudinarias potestas del 11 de julio de 2021, aseguró que "las fuerzas del orden debían garantizar la seguridad de los que se manifestaban", una postura que contrasta con la represión que siguió a esas manifestaciones y que dejó decenas de presos políticos con condenas de hasta 25 años.

En la entrevista también elogió a Bad Bunny por interpretar "Lo que le pasó a Hawái" en el Super Bowl LX, celebrado el 8 de febrero: "Me parece un tipo valiente por aprovechar su proyección para plantar esa idea."

El episodio del AKM ya había generado críticas intensas antes de esta entrevista. El opositor José Daniel Ferrer tildó a Rodríguez de "cobarde" e "hipócrita", ridiculizando el gesto como propaganda del régimen, y varios artistas cubanos lo acusaron de prestar su imagen a una operación de comunicación del régimen en medio de apagones de hasta 20 horas y escasez generalizada de alimentos.

"El mundo está dirigido por un régimen autoritario, belicista y ladrón. Y no es Cuba", fue la frase con la que Rodríguez resumió su visión geopolítica, dejando claro que, pese a sus críticas al modelo económico cubano, su lealtad al sistema revolucionario permanece intacta.