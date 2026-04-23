Milei cierra la sala de prensa de la Casa Rosada y desata polémica

Milei en la Casa Rosada Foto © X/@elparlamentario

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El gobierno de Javier Milei prohibió este jueves el acceso a todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada y cerró la sala de prensa de la sede del Ejecutivo argentino, en una medida calificada como la primera de este tipo en la historia democrática del país.

De acuerdo con la agencia AP, la Secretaría de Comunicación, a cargo de Javier Lanari, ejecutó la decisión eliminando las huellas dactilares de unos 60 periodistas del sistema biométrico de acceso y suspendiendo indefinidamente la prórroga de acreditaciones vigente hasta este mes.

El detonante inmediato fue una denuncia penal presentada por la Casa Militar ante el Juzgado Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, del programa ¿Y mañana qué? del canal TN (Todo Noticias).

El pasado domingo, ambos emitieron imágenes grabadas con lentes inteligentes —anteojos equipados con cámara de última generación— en pasillos internos de la Casa Rosada, mostrando al jefe de Gabinete Manuel Adorni. La Casa Militar presentó la denuncia de oficio el lunes siguiente.

El gobierno calificó las grabaciones de "espionaje ilegal" y posible revelación de secretos de Estado que comprometería la seguridad del presidente. Voceros de la Secretaría de Comunicación justificaron la prohibición de ingreso con una sola frase: El único fin es garantizar la seguridad nacional.

TN, por su parte, ofreció el material en crudo al juzgado y argumentó que las grabaciones se realizaron en lugares públicos y comunes, conforme a la normativa vigente.

Milei reaccionó con un mensaje en X cargado de agresividad: "Basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!" El propio mandatario calificó además el cierre de la sala de prensa como una medida "excelente".

La decisión no surgió de la nada. Aproximadamente tres semanas antes del cierre total, el gobierno ya había retirado acreditaciones a periodistas de C5N, A24, El Destape, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y Radio La Patriada, vinculándolos a una supuesta operación de inteligencia rusa de 2024 destinada a desacreditar al gobierno, narrativa revelada por un consorcio periodístico internacional pero aún no probada judicialmente.

El conflicto entre Milei y la prensa viene escalando desde su asunción en diciembre de 2023. En marzo de 2024, en una entrevista con el Financial Times, el mandatario acusó a periodistas y fotógrafos acreditados de ser agentes infiltrados de Cuba y Venezuela disfrazados de fotógrafos.

Según el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), hasta fines de 2025, 67 periodistas habían perdido acreditaciones permanentes en la Casa Rosada. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2025 denunciando "censura".

El cierre de este jueves coincidió además con la visita del empresario tecnológico Peter Thiel a la Casa Rosada. Euronews calificó el hecho como el primer veto de acceso a periodistas en la historia democrática argentina, y periodistas afectados señalaron que la medida no tiene precedentes ni siquiera en comparación con la dictadura militar de 1976-1983. Un periodista afectado resumió el sentir del gremio: muy malo para la democracia argentina que en la Casa Rosada se prohíba el trabajo de periodistas acreditados.