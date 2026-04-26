Google invertirá 40,000 millones de dólares en Anthropic, creadora de Claude, con una inyección inicial de 10,000 millones

Vídeos relacionados:

Google anunció el pasado viernes una inversión de hasta 40,000 millones de dólares en Anthropic, la empresa de inteligencia artificial creadora del chatbot Claude, en la mayor apuesta de la filial de Alphabet por una compañía externa en el sector tecnológico.

El acuerdo contempla un desembolso inmediato de 10,000 millones de dólares, basado en una valoración de Anthropic de entre 350,000 y 380,000 millones de dólares, mientras que los 30,000 millones restantes quedan condicionados al cumplimiento de hitos operativos relacionados con el desarrollo de modelos de inteligencia artificial y la escalabilidad de infraestructura.

Un portavoz de Anthropic confirmó a EFE que Google es «un socio estratégico e inversor minoritario desde hace varios años» y que la nueva inyección de capital se enmarca en la ampliación de la colaboración entre ambas compañías.

Google había invertido previamente unos 3,000 millones de dólares en Anthropic antes de este anuncio.

El acuerdo amplía además la colaboración técnica entre ambas empresas, que incluye el uso de chips TPU y servicios de Google Cloud, así como el despliegue de hasta cinco gigavatios de capacidad de computación a partir de 2027.

Lo paradójico de la operación es que Google desarrolla sus propios modelos de inteligencia artificial bajo la marca Gemini, competencia directa de Claude, lo que convierte esta inversión en un ejemplo de las alianzas cruzadas que caracterizan la actual carrera tecnológica.

El anuncio llega apenas días después de que Amazon también ampliara su acuerdo con Anthropic: el gigante del comercio electrónico inyectará 5,000 millones de dólares de forma inmediata y hasta 20,000 millones adicionales sujetos a objetivos comerciales, sumándose a los 8,000 millones que ya había invertido desde 2023.

A cambio, Anthropic se compromete a gastar más de 100,000 millones de dólares en servicios de Amazon Web Services durante la próxima década, convirtiéndose en el mayor cliente individual de esa plataforma en la nube.

Con estos movimientos, Anthropic ha asegurado compromisos de financiación por hasta 65,000 millones de dólares en las últimas semanas, procedentes de distintos inversores y acuerdos de infraestructura.

La empresa, fundada en 2021 por Dario Amodei y Daniela Amodei junto a otros exmiembros de OpenAI, reporta ingresos anualizados superiores a 30,000 millones de dólares a marzo de 2026, frente a unos 9,000 millones registrados a finales del año pasado, impulsados especialmente por Claude Code, su agente de inteligencia artificial para desarrollo de programas informáticos.

En febrero de 2026, Anthropic ya había cerrado una ronda de financiación de 30,000 millones de dólares que la valoró en 380,000 millones, con participación de Nvidia, Microsoft, BlackRock y JPMorgan, entre otros.

Anthropic señaló que la operación con Google se produce en un contexto de «refuerzo de su infraestructura tecnológica y de crecimiento de su actividad», en un momento de fuerte competencia en el sector de la inteligencia artificial frente a rivales como OpenAI.

Se especula con una posible salida a bolsa de Anthropic con valoraciones que podrían superar los 800,000 millones de dólares, lo que la convertiría en una de las empresas tecnológicas más valiosas del mundo sin haber cotizado nunca en mercados públicos.