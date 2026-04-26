Retiran cruz de torre en Cárdenas y la bajan por riesgo de derrumbe tras daños de múltiples rayos

Vídeos relacionados:

La cruz latina que coronaba la torre campanario de la Capilla de San Antonio de Padua, en la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas, fue retirada este domingo por riesgo de derrumbe, tras acumular daños estructurales causados por múltiples impactos de rayos a lo largo de un siglo.

La información fue divulgada por Henry Delgado Manzor, fotógrafo y divulgador del patrimonio arquitectónico cardenense, quien publicó en Facebook una crónica titulada «Bajo el fuego del cielo: la cruz que debió ser retirada», acompañada de fotografías de Rolando Trujillo.

Según Delgado Manzor, «a lo largo de un siglo, la torre campanario de 26 metros de altura de la Capilla de San Antonio de Padua ha sufrido numerosos impactos de rayos».

El más reciente ocurrió la noche del 13 de marzo, durante una tormenta local severa con fuertes ráfagas de viento, caída de granizo y abundantes descargas eléctricas que afectaron la cruz latina ubicada en la cima de la aguja piramidal de base octogonal, ocasionando daños significativos en su estructura.

Ese impacto no fue el primero en dejar huella visible: en junio de 2025, fragmentos desprendidos de la estructura ya habían causado daños en la cubierta del propio templo, evidenciando el deterioro progresivo y la urgencia de actuar.

«Las afectaciones causadas por el impacto de los rayos, sumadas a otros factores, han llevado a la decisión de retirar la colosal cruz debido al peligro que representaba», explicó Delgado Manzor en su publicación.

La capilla, inaugurada el 13 de junio de 1925 en conmemoración de la fiesta de San Antonio de Padua, a quien está dedicada, cumple este año su primer centenario de existencia.

Su torre de estilo gótico es uno de los elementos arquitectónicos más reconocibles de Cárdenas, una ciudad de gran valor patrimonial cuyo centro histórico fue declarado Monumento Nacional en marzo de 2022 por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba, reconocimiento que abarca 67 manzanas con arquitectura ecléctica y neoclásica del siglo XIX.

El deterioro del patrimonio religioso cubano es un problema estructural agravado por décadas de falta de mantenimiento y escasez de recursos para la restauración, situación que afecta a templos e iglesias en toda la isla.

La ausencia histórica de sistemas de pararrayos modernos en estructuras elevadas como las torres de iglesias las convierte en blancos recurrentes de las descargas eléctricas, especialmente en un país con alta actividad eléctrica atmosférica durante los meses de verano.

Delgado Manzor hizo un llamado a la comunidad para revertir la pérdida: «Ahora toca unir esfuerzos para devolverle una nueva cruz que embellezca la esbelta torre gótica, símbolo de la fe de una comunidad, y que esta vez esté acompañada de un moderno sistema de pararrayos».