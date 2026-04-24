Mike Hammer habla con Alexander Díaz Rodríguez tras su liberación

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Mike Hammer, Jefe de Misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, se puso en contacto telefónico con Alexander Díaz Rodríguez después de conocer su liberación y de ver las imágenes que el diario español ABC publicó en portada el pasado martes, mostrando el devastador estado físico del expreso político cubano.
La Embajada estadounidense compartió el hecho en sus redes sociales y explicó que Hammer quería verificar personalmente cómo se encontraba de salud Díaz Rodríguez, motivado por las fotografías que generaron una ola de indignación internacional.
"Lo que ha sufrido este hombre es inexplicable. Estados Unidos seguirá insistiendo que se liberen todos los que siguen injustamente encarcelados", publicó la Embajada de Estados Unidos en Cuba en su cuenta de Facebook.
Alexander Díaz Rodríguez tiene 45 años y es oriundo de Cárdenas, provincia de Matanzas. Fue detenido durante las protestas del 11 de julio de 2021 en esa ciudad y condenado a cinco años de prisión por los cargos de "sedición" y "desacato".
Cumplió la pena íntegramente, sin recibir ningún tipo de clemencia del régimen cubano, y fue liberado a principios de abril de 2026.
Al salir de prisión, su estado físico era devastador. Había pasado de pesar entre 80 y 90 kilogramos al ingresar a apenas entre 37 y 55 kilogramos al salir, con costillas y huesos visibles bajo la piel, aparentando décadas más de su edad real.
Durante su encarcelamiento fue diagnosticado con cáncer de tiroides en 2022 y contrajo hepatitis B, en medio de denuncias de desnutrición severa, celdas de castigo, torturas y abandono médico sistemático.
El diario ABC de España publicó el pasado martes una portada con el título "El preso político cubano Alexander Díaz, esquelético", con fotografías tomadas por la corresponsal en La Habana Camila Acosta y Luis Felipe Larrondo. Las imágenes, que mostraban el contraste entre el antes y el después del preso, conmocionaron a la opinión pública internacional.
El día anterior a esa portada, el propio Díaz Rodríguez había relató en video el calvario vivido durante cinco años: maltrato, celdas de castigo y abandono médico.
El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), había denunciado públicamente su estado desde el momento de la liberación, comparando las cárceles cubanas con "campos de concentración nazis".
La Embajada de Estados Unidos ya había anunciado el 16 de abril que revisaba el caso de Díaz Rodríguez y evaluaba la posibilidad de otorgarle una visa humanitaria para que pudiera recibir tratamiento médico en territorio estadounidense. Su madre, Moraima Rodríguez Batista, había pedido en mayo de 2025 la libertad de su hijo con una súplica que resumía el drama familiar: "Lo único que quiero es que mi hijo pueda vivir".
El caso se enmarca en un proceso más amplio: la organización Justicia 11J confirmó 20 presos políticos excarcelados en Cuba desde marzo de 2026.
Sin embargo, más de 1,200 casos de presos políticos permanecen documentados en la isla, una realidad que el presidente Miguel Díaz-Canel negó en una entrevista con la cadena NBC el 13 de abril, al afirmar que en Cuba no existen presos políticos.
Estados Unidos mantiene su posición de presión máxima sobre el régimen cubano y continúa explorando vías humanitarias para los casos más graves, como el de Díaz Rodríguez, cuya historia se ha convertido en símbolo del trato que la dictadura dispensa a quienes se atreven a protestar.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Alexander Díaz Rodríguez y la situación de derechos humanos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Alexander Díaz Rodríguez y por qué fue encarcelado?
Alexander Díaz Rodríguez es un expreso político cubano que fue detenido durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas. Fue condenado a cinco años de prisión por los cargos de "sedición" y "desacato". Cumplió su condena íntegramente sin recibir clemencia del régimen cubano.
¿Cómo fue el estado de salud de Alexander Díaz Rodríguez al salir de prisión?
Al salir de prisión, Alexander Díaz Rodríguez presentaba un estado físico devastador, habiendo perdido entre 44 y 53 kilogramos, con un diagnóstico de cáncer de tiroides y hepatitis B, además de desnutrición severa. Las condiciones de encarcelamiento incluyeron maltrato físico y verbal, celdas de castigo y abandono médico.
¿Qué acciones ha tomado Estados Unidos respecto al caso de Díaz Rodríguez?
Estados Unidos revisa el caso de Alexander Díaz Rodríguez y evalúa la posibilidad de otorgarle una visa humanitaria para que reciba tratamiento médico en su territorio. El jefe de Misión de la Embajada de Estados Unidos, Mike Hammer, se comunicó con él para verificar su estado de salud y manifestó la preocupación del gobierno estadounidense por su situación.
¿Cuál es la postura del gobierno cubano respecto a los presos políticos?
El gobierno cubano, bajo la presidencia de Miguel Díaz-Canel, niega la existencia de presos políticos en la isla. Sin embargo, organizaciones como Justicia 11J y Prisoners Defenders documentan más de 1,200 casos de presos políticos en Cuba, con numerosos casos denunciados de violaciones a los derechos humanos.
¿Cuál ha sido la reacción internacional ante el caso de Alexander Díaz Rodríguez?
La liberación de Alexander Díaz Rodríguez y su estado físico han generado una ola de indignación internacional. Las imágenes publicadas por el diario ABC de España conmocionaron a la opinión pública, resaltando las condiciones inhumanas a las que fue sometido durante su encarcelamiento en Cuba.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.