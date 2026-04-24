Mike Hammer habla con Alexander Díaz Rodríguez tras su liberación

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Mike Hammer, Jefe de Misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, se puso en contacto telefónico con Alexander Díaz Rodríguez después de conocer su liberación y de ver las imágenes que el diario español ABC publicó en portada el pasado martes, mostrando el devastador estado físico del expreso político cubano.

La Embajada estadounidense compartió el hecho en sus redes sociales y explicó que Hammer quería verificar personalmente cómo se encontraba de salud Díaz Rodríguez, motivado por las fotografías que generaron una ola de indignación internacional.

"Lo que ha sufrido este hombre es inexplicable. Estados Unidos seguirá insistiendo que se liberen todos los que siguen injustamente encarcelados", publicó la Embajada de Estados Unidos en Cuba en su cuenta de Facebook.

Alexander Díaz Rodríguez tiene 45 años y es oriundo de Cárdenas, provincia de Matanzas. Fue detenido durante las protestas del 11 de julio de 2021 en esa ciudad y condenado a cinco años de prisión por los cargos de "sedición" y "desacato".

Cumplió la pena íntegramente, sin recibir ningún tipo de clemencia del régimen cubano, y fue liberado a principios de abril de 2026.

Captura de Facebook

Al salir de prisión, su estado físico era devastador. Había pasado de pesar entre 80 y 90 kilogramos al ingresar a apenas entre 37 y 55 kilogramos al salir, con costillas y huesos visibles bajo la piel, aparentando décadas más de su edad real.

Durante su encarcelamiento fue diagnosticado con cáncer de tiroides en 2022 y contrajo hepatitis B, en medio de denuncias de desnutrición severa, celdas de castigo, torturas y abandono médico sistemático.

El diario ABC de España publicó el pasado martes una portada con el título "El preso político cubano Alexander Díaz, esquelético", con fotografías tomadas por la corresponsal en La Habana Camila Acosta y Luis Felipe Larrondo. Las imágenes, que mostraban el contraste entre el antes y el después del preso, conmocionaron a la opinión pública internacional.

El día anterior a esa portada, el propio Díaz Rodríguez había relató en video el calvario vivido durante cinco años: maltrato, celdas de castigo y abandono médico.

El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), había denunciado públicamente su estado desde el momento de la liberación, comparando las cárceles cubanas con "campos de concentración nazis".

La Embajada de Estados Unidos ya había anunciado el 16 de abril que revisaba el caso de Díaz Rodríguez y evaluaba la posibilidad de otorgarle una visa humanitaria para que pudiera recibir tratamiento médico en territorio estadounidense. Su madre, Moraima Rodríguez Batista, había pedido en mayo de 2025 la libertad de su hijo con una súplica que resumía el drama familiar: "Lo único que quiero es que mi hijo pueda vivir".

El caso se enmarca en un proceso más amplio: la organización Justicia 11J confirmó 20 presos políticos excarcelados en Cuba desde marzo de 2026.

Sin embargo, más de 1,200 casos de presos políticos permanecen documentados en la isla, una realidad que el presidente Miguel Díaz-Canel negó en una entrevista con la cadena NBC el 13 de abril, al afirmar que en Cuba no existen presos políticos.

Estados Unidos mantiene su posición de presión máxima sobre el régimen cubano y continúa explorando vías humanitarias para los casos más graves, como el de Díaz Rodríguez, cuya historia se ha convertido en símbolo del trato que la dictadura dispensa a quienes se atreven a protestar.