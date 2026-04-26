Paneles solares donados por China se usarán en telefonía y Nauta Hogar mientras Cuba sufre apagones de 20 horas

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El régimen cubano destinará 18 sistemas fotovoltaicos de 2 kilovatios donados por China a respaldar los servicios de telefonía fija y Nauta Hogar de ETECSA en seis municipios de Matanzas, en lugar de aliviar la crisis eléctrica que padece la población civil.

Los paneles forman parte de un lote de 5,000 sistemas fotovoltaicos que China donó a Cuba en noviembre de 2025, originalmente concebidos para electrificar viviendas rurales aisladas y zonas devastadas por el huracán Melissa en el oriente del país.

De ese total, 2,671 sistemas fueron reasignados a «centros vitales» en 168 municipios —incluyendo 240 unidades para ETECSA— en una donación valorada en más de 114 millones de dólares.

Los 18 sistemas se instalarán en pequeños gabinetes tecnológicos de los municipios de Cárdenas, Jovellanos, Matanzas, Jagüey Grande, Colón y Pedro Betancourt, y beneficiarán a alrededor del 12% de los clientes de ambos servicios: unos 10,248 abonados de telefonía fija y 2,540 del Nauta Hogar.

Al cierre de esta semana, 16 de los 18 sistemas ya se encontraban en proceso de prueba.

El patrón responde a una lógica que el régimen aplica de forma sistemática: mientras la población sufre apagones de hasta 20 horas diarias, los recursos energéticos disponibles se canalizan hacia sectores que generan ingresos al Estado.

Nauta Hogar es un servicio de internet residencial de pago, y la telefonía fija constituye otra fuente de ingresos para ETECSA, empresa estatal que reportó pérdidas de cientos de millones de dólares en 2024.

Cuba acumula 7,373 apagones reportados en todo el país hasta el 24 de abril de 2026, con déficits de generación que superan los 1,700 megavatios diarios.

El 16 de marzo, una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional provocó una caída del 65% en el tráfico de internet en la isla, según datos de Cloudflare, lo que evidencia cuánto depende ETECSA de la estabilidad eléctrica para sostener sus ingresos.

El director de la División Territorial de ETECSA en Matanzas, Gustavo Montesinos Reyes, reconoció que «ante la falta constante de energía eléctrica se afecta alrededor del 70% de los clientes», pero el remedio que ofrece el régimen no llega a los hogares cubanos.

La empresa tiene además dos programas adicionales en marcha: uno con presupuesto propio para instalar kits de entre cinco y siete kilovatios en 29 radiobases de telefonía móvil, cuyos equipos están siendo trasladados desde el Mariel; y un tercero con kits de entre 16 y 24 kilovatios contratados a formas de gestión no estatal para las cabeceras municipales y zonas de alta densidad poblacional en Matanzas.

Mientras ETECSA asegura su infraestructura con paneles solares chinos, los cubanos recurren a sus propios medios para sobrevivir la crisis energética, en un país donde en febrero la demanda eléctrica llegó a 3,100 megavatios frente a solo 1,361 megavatios disponibles.