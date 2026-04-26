Trump confirma que detuvieron al autor de disparos en la Cena de Corresponsales: no se reportan heridos

El presidente Donald Trump confirmó este sábado por la noche que el autor de los disparos registrados durante la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca fue detenido, tras un incidente de seguridad que obligó a evacuar el escenario del hotel Washington Hilton, en Washington D.C.

Minutos después del incidente, Trump publicó en su red social Truth Social a las 9:17 PM: «Vaya noche en D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido».

En el mismo mensaje, Trump recomendó que el evento continuara: «He recomendado que el espectáculo siga adelante, pero me guiaré completamente por las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve».

El mandatario reconoció que la velada ya no sería como estaba prevista: «Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado, y simplemente tendremos que repetirla».

Según los primeros reportes de CBS News y CBS58, los disparos se produjeron en el exterior o perímetro del salón, y no se reportaron heridos entre los más de 2,000 asistentes, quienes se refugiaron bajo las mesas mientras el Servicio Secreto actuaba.

Junto a Trump fueron evacuados del escenario la primera dama Melania Trump y el vicepresidente JD Vance.

El incidente ocurrió en una noche de especial relevancia: esta fue la primera vez que Trump asistió como presidente en funciones a la Cena de Corresponsales, rompiendo con su propio patrón de boicot al evento durante su primer mandato (2017-2021) y en 2025, la ausencia presidencial más prolongada desde Calvin Coolidge en 1924.

El Washington Hilton, sede del evento, tiene un precedente histórico en materia de seguridad presidencial: fue allí donde el 30 de marzo de 1981 John Hinckley Jr. intentó asesinar al presidente Ronald Reagan.

El incidente se suma a una serie de amenazas de seguridad contra Trump en los últimos meses. En febrero de este año, un hombre armado fue abatido por el Servicio Secreto al intentar ingresar al perímetro de Mar-a-Lago. Meses antes, en septiembre de 2024, Ryan Routh apuntó un rifle hacia un agente del Servicio Secreto en un club de golf cercano a esa misma residencia, crimen por el que fue sentenciado a cadena perpetua.

La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang, había declarado antes del incidente que la cena «refuerza la importancia de la Primera Enmienda en nuestra democracia y recuerda lo que significa una prensa libre para este país».