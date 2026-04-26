La UJC promueve la campaña de firmas del régimen como si fuera una iniciativa de la sociedad civil cubana

La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) publicó en su página oficial de Facebook un reel de 36 segundos en el que promueve la campaña #MiFirmaPorLaPatria describiéndola explícitamente como «una acción convocada por la sociedad civil cubana», cuando en realidad fue lanzada por el Partido Comunista de Cuba (PCC).

En el video, un joven interpela a otro con el argumento de que firmar «no es porque son esquemas obligados», sino «por ti, por tu mamá, por tu hermano, por tu vecino, por todo». El reel indica que se puede firmar desde los 16 años en centros de trabajo, escuelas y la comunidad, y concluye con la frase «es un tema de vida».

La afirmación de que se trata de una iniciativa de la sociedad civil es una falacia documentada. La campaña fue lanzada el 19 de abril por el PCC con motivo del 65 aniversario de la Batalla de Playa Girón, y busca recolectar firmas en apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario «Girón es hoy y es siempre».

El propio Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central del PCC, fue el orador principal en el acto de lanzamiento en Playa Girón el 21 de abril, y luego presentó la campaña en Facebook como convocatoria de «organizaciones de la sociedad civil».

La UJC, que protagoniza el reel, es el brazo juvenil del PCC y está constitucionalmente subordinada al partido único.

La Constitución cubana de 2019 define al PCC como la «fuerza superior dirigente de la sociedad y del Estado», lo que hace imposible la existencia de una sociedad civil independiente real en la isla.

Las organizaciones de masas —UJC, CDR, FMC, CTC— no son entidades autónomas sino estructuras controladas y dirigidas por el partido, por lo que presentarlas como expresión de la sociedad civil constituye una manipulación deliberada.

La campaña ha generado un rechazo masivo en redes sociales. Cubanos respondieron a las publicaciones oficiales con denuncias sobre apagones, hambre y escasez, y con exigencias de elecciones libres.

«¿Con la firma llega la luz? ¿O el agua? ¿Llega la comida? ¿Con la firma se acaba la miseria?», escribió una usuaria cubana en los comentarios al post de Díaz-Canel.

Otra cubana, Elexys Álvarez Molina, fue más directa: «Mi firma no es para sostener dictaduras», escribió en respuesta al coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo.

También se han denunciado presiones y coacciones para firmar. Vecinos del bloque 4 de Cárdenas, Matanzas, rechazaron colectivamente firmar pese a amenazas de emisarios estatales, según reportó el activista Christian Arbolaez en Facebook.

El activista José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, llamó públicamente a no firmar, calificando la campaña de «apoyo a los opresores».

Analistas independientes califican la iniciativa de cortina de humo para desviar la atención de una crisis económica que incluye una contracción del PIB del 23% desde 2019, apagones prolongados y escasez de alimentos y medicinas.

La meta del régimen es recolectar millones de firmas antes del 1 de mayo de 2026, fecha en que el PCC busca exhibir ese respaldo como demostración de apoyo popular ante la comunidad internacional.