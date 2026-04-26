Delcy Rodríguez se pronuncia sobre «el intento de agresión» contra Donald Trump

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Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, publicó este domingo un mensaje en su cuenta de X rechazando el intento de agresión ocurrido la noche anterior contra el presidente Donald Trump durante la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton de Washington D.C.

«Rechazamos el intento de agresión contra el Pdte Trump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz», escribió Rodríguez.

El incidente ocurrió el sábado alrededor de las 8:30 p.m. hora del este, cuando un individuo no identificado corrió hacia el área del comedor y fue confrontado por agentes de seguridad. Testigos reportaron escuchar entre cuatro y cinco disparos.

Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y varios miembros del gabinete fueron evacuados de emergencia por el Servicio Secreto. Entre los funcionarios presentes se encontraban el director del FBI Kash Patel, el secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin y el secretario de Salud Robert Kennedy.

Un sospechoso quedó bajo custodia del Servicio Secreto y la Policía Metropolitana de Washington. La Casa Blanca confirmó que el presidente, la primera dama y todos los protegidos estaban a salvo, y el evento fue cancelado.

Este domingo, Trump se dirigió a la nación desde la Casa Blanca confirmando la captura del sospechoso. La investigación quedó a cargo del Servicio Secreto, el FBI y otras agencias federales.

El pronunciamiento de Rodríguez resulta especialmente significativo en el contexto actual de las relaciones entre Caracas y Washington. La presidenta interina asumió el cargo el 5 de enero de 2026 tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, y desde entonces ha mantenido un acercamiento progresivo con la administración Trump.

El gobierno estadounidense eliminó a Rodríguez de la lista de sanciones OFAC el 1 de abril de 2026 y la reconoció como autoridad legítima de Venezuela. En los últimos meses, la presidenta interina se ha reunido con el secretario del Interior Doug Burgum, con una delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y participó en un foro de inversores en Miami.

El mismo sábado del incidente, Rodríguez recibió al nuevo representante estadounidense en Venezuela, John Barrett, quien reiteró el «plan de tres fases» de Trump para la transición venezolana.

El incidente en la Cena de Corresponsales es el segundo atentado contra Trump en menos de dos años, tras el tiroteo en un mitin en Pensilvania en julio de 2024, donde resultó levemente herido.