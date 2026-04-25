Liberan bajo fianza a soldado que apostó sobre la captura de Maduro

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Un soldado de fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos fue puesto en libertad bajo fianza este viernes tras ser acusado de usar información clasificada sobre la operación que capturó a Nicolás Maduro para apostar en una plataforma de predicción en línea y obtener ganancias de más de 400,000 dólares.

Gannon Ken Van Dyke, sargento maestro de 38 años destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte, compareció ante un tribunal federal en Raleigh y fue liberado con una fianza personal sin garantía de 250,000 dólares, sujeto a condiciones estrictas que incluyen la entrega de su pasaporte y restricción de viajes.

Van Dyke llevaba casi 20 años en las Fuerzas Armadas y fue ascendido a sargento maestro en 2023.

Según la acusación formal del Departamento de Justicia, el militar participó directamente en la planificación y ejecución de la Operación Resolución Absoluta desde el 8 de diciembre de 2025, fecha en que firmó un acuerdo de no divulgación.

Aprovechando su acceso a información de alto secreto, abrió una cuenta en Polymarket el 26 de diciembre de 2025 bajo el alias "Burdensome-Mix" y realizó aproximadamente 13 apuestas entre el 27 de diciembre y el 2 de enero de 2026, horas antes de la captura nocturna de Maduro.

Invirtió alrededor de 33,034 dólares en más de 436,000 contratos sobre la remoción de Maduro antes del 31 de enero de 2026, entre otros contratos relacionados con la presencia de fuerzas estadounidenses en Venezuela.

Tras la captura del 3 de enero de 2026, vendió sus posiciones con una ganancia neta de 409,881 dólares.

Al detectar atención mediática sobre la actividad inusual en los mercados, Van Dyke intentó encubrir su rastro: el 6 de enero solicitó a Polymarket eliminar su cuenta, cambió el correo electrónico registrado en su plataforma de criptomonedas y transfirió fondos a una bóveda extranjera.

Sin embargo, la tecnología fue clave para ubicarlo: Polymarket detectó la actividad sospechosa y alertó al Departamento de Justicia.

El militar accedió a Polymarket —plataforma basada en Panamá e inaccesible legalmente para usuarios de Estados Unidos— mediante una red privada virtual y su correo personal.

Van Dyke enfrenta cinco cargos penales federales: tres por violar la Ley de Intercambio de Materias Primas, uno por fraude electrónico con pena máxima de 20 años, y uno por transacción monetaria ilegal.

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas presentó además una demanda civil paralela contra el acusado.

Según la Comisión, este caso representa la primera aplicación de la llamada "Regla Eddie Murphy", norma que prohíbe operar en mercados de derivados usando información privilegiada del gobierno.

La Operación Resolución Absoluta, ejecutada en la madrugada del 3 de enero de 2026, involucró más de 200 militares y 150 aeronaves, incluyendo la unidad Delta Force, y resultó en la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas.

Maduro fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos de narcoterrorismo y tráfico de cocaína, y se declaró inocente en su primera comparecencia.

La próxima audiencia de Van Dyke está programada para el 28 de abril en el Distrito Sur de Nueva York.