Trump afirma que Irán hizo una propuesta tras cancelar el viaje de sus funcionarios a Pakistán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la cancelación del viaje de sus enviados especiales a Islamabad y reveló que, apenas diez minutos después, Irán presentó una nueva propuesta de negociación que calificó de "mucho mejor" que la oferta previa.
Trump había ordenado suspender el desplazamiento de Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán, donde se esperaba que participaran en una tercera ronda de contactos indirectos con Teherán.
El mandatario explicó la decisión en declaraciones a Fox News con un argumento de fuerza: "Le dije a mi gente hace un rato, cuando se preparaban para salir: 'No, no vais a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí'. Tenemos todas las cartas. Ellos pueden llamarnos cuando quieran, pero no vais a dar más viajes de 18 horas para sentaros a hablar de nada".
Sin embargo, el propio Trump reconoció que la cancelación tuvo un efecto inmediato: "Nos dieron un documento que debería haber sido mejor y, curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en diez minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor".
En su red social Truth Social, el presidente fue más directo sobre su lectura del momento iraní: "Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos. ¡Además, nosotros tenemos todas las de ganar, ellos no! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!".
La decisión de Trump coincidió con la salida del ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, de Islamabad con rumbo a Omán, tras reunirse con el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif y el jefe del Ejército, el mariscal Asim Munir.
Araqchí se marchó sin esperar la llegada de la delegación estadounidense y había negado previamente cualquier intención de reunirse cara a cara con los enviados de Washington.
Este episodio se produce en el marco del conflicto armado iniciado el 28 de febrero de 2026 con la Operación Furia Épica, una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán orientada a destruir su programa nuclear.
Tras más de 13,000 ataques en 40 días, Trump anunció un alto al fuego mediado por Pakistán, extendido el 21 de abril a petición de Islamabad.
Las posiciones de ambas partes siguen siendo incompatibles: Washington exige el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de 20 años en el enriquecimiento de uranio, mientras Teherán ofrece una pausa de cinco años y reclama 270,000 millones de dólares en compensaciones.
La primera ronda de negociaciones, celebrada del 10 al 12 de abril en Islamabad y encabezada por el vicepresidente JD Vance junto a Witkoff y Kushner, duró 21 horas sin acuerdo, y una segunda ronda prevista para el 21 y 22 de abril fue rechazada por Irán.
Preguntas frecuentes sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué canceló Trump el viaje de sus enviados a Pakistán?
Trump canceló el viaje de sus enviados a Pakistán porque consideró que no valía la pena realizar un vuelo de 18 horas para participar en negociaciones que, según él, no estaban avanzando. Además, mencionó que Estados Unidos tiene la ventaja en las negociaciones y que Irán debería ser quien se comunique directamente si desea continuar las conversaciones.
¿Qué implicaciones tiene la propuesta de negociación de Irán?
La nueva propuesta de negociación de Irán, presentada tras la cancelación del viaje de los enviados estadounidenses, es considerada por Trump como "mucho mejor" que la anterior. Sin embargo, las posiciones de ambas partes siguen siendo incompatibles: Estados Unidos exige el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de 20 años en el enriquecimiento de uranio, mientras que Irán ofrece solo una pausa de cinco años y reclama compensaciones económicas significativas.
¿Cuál es el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Irán?
El conflicto entre Estados Unidos e Irán se intensificó con la Operación Furia Épica, una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel iniciada el 28 de febrero de 2026, destinada a destruir el programa nuclear iraní. La operación resultó en la destrucción de un alto porcentaje de la capacidad militar de Irán y la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei. Actualmente, el conflicto está en un alto al fuego mediado por Pakistán, pero las negociaciones de paz han fracasado en varias ocasiones debido a las diferencias significativas entre las exigencias de ambos países.
¿Qué rol juega Pakistán en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán?
Pakistán actúa como mediador en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, siendo el único país aceptado por ambas partes para facilitar el diálogo. Las conversaciones se han llevado a cabo en Islamabad, aunque sin resultados concretos hasta el momento. Pakistán ha sido clave en la extensión del alto al fuego y en los intentos de acercar las posturas de ambos países.
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