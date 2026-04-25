Arrestos de ICE caen casi un 12% tras muerte de ciudadanos estadounidenses en Minneapolis

Vídeos relacionados:

Los arrestos semanales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos cayeron casi un 12% a nivel nacional tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis y una reestructuración en la cúpula de la política migratoria del gobierno de Trump.

Según un análisis de la agencia Associated Press basado en registros del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley, el promedio semanal de detenciones pasó de 8,347 en las cinco semanas previas al anuncio de cambios, a 7,369 en las cinco semanas siguientes, el período más reciente con datos disponibles.

El punto de inflexión fue la muerte de dos ciudadanos estadounidenses de 37 años durante la llamada «Operación Metro Surge» en Minneapolis.

Renée Nicole Macklin Good, madre de tres hijos, fue abatida el 7 de enero de 2026 por el agente de ICE Jonathan Ross en Portland Avenue, en el barrio Central de Minneapolis.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y la representante Ilhan Omar afirmaron que Good actuaba como observadora legal de las actividades de ICE al momento de ser disparada.

La entonces secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem alegó sin evidencia que Good «había estado acosando e impidiendo a ICE todo el día».

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, calificó el tiroteo como «predecible y prevenible».

El 24 de enero de 2026, Alex Jeffrey Pretti, enfermero de unidad de cuidados intensivos en un hospital de Asuntos de Veteranos, fue abatido por agentes de la Patrulla Fronteriza durante una manifestación.

Videos verificados por Reuters contradicen la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional, que alegó que Pretti portaba un arma: las imágenes muestran que el arma fue retirada de su cintura antes de los disparos y que él estaba inmóvil en el suelo tras el gas lacrimógeno.

Las muertes desencadenaron una crisis política sin precedentes, con protestas masivas, demandas judiciales y críticas bipartidistas.

Ante la presión, el «zar de la frontera» Thomas Homan viajó a Minneapolis, destituyó al comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino y el 4 de febrero de 2026 anunció la reducción de 700 agentes en Minnesota, de unos 2,700 a 2,000.

El 12 de febrero, Homan declaró oficialmente el fin de la Operación Metro Surge, describiendo la situación en Minneapolis como un «gran cambio».

El 5 de marzo, Trump despidió a Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, en parte por encuestas que mostraban que el público consideraba excesivas las operaciones en Minnesota, y nominó al senador Markwayne Mullin como su sucesor.

En abril, el director interino de ICE también renunció en medio de la polémica.

Pese a la caída, los niveles de arrestos siguen siendo históricamente altos: en diciembre de 2025, las detenciones de ICE alcanzaron un pico de casi 40,000 semanales a nivel nacional, muy por encima de los registros de la era Biden.