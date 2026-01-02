Trovador Raúl Torres rechaza ataques contra la FAC y la describe como “un santuario que cuidar”

Artistas, intelectuales y usuarios en redes sociales han expresado su respaldo a la FAC

El trovador cubano Raúl Torres defendió públicamente a la Fábrica de Arte Cubano (FAC), a la que describió como “un santuario que cuidar”, en medio de la polémica desatada por acusaciones de discriminación racial contra el espacio cultural dirigido por el músico y compositor X Alfonso.

En una extensa publicación en Facebook, Torres afirmó que hablaba “con cuidado, pero con claridad”, y rechazó las críticas contra la FAC, surgidas tras un incidente en el que un joven denunció, a fines de diciembre, haber sido impedido de entrar al recinto bajo el argumento del “derecho de admisión”.

Según el músico, se ha levantado “demasiado polvo” alrededor de un proyecto que considera único dentro del panorama cultural cubano.

Torres relató su vínculo personal con FAC, donde llegó a presentarse años atrás por invitación de Carlos Alfonso, y aseguró que, aunque su camino artístico tomó luego otra dirección, nunca fue expulsado ni vetado del lugar.

También recordó una conversación con X Alfonso que definió como un ejemplo de honestidad, en la que el creador de la FAC dejó claro que no respondía ni al Gobierno ni a instituciones del Estado.

El trovador negó haber presenciado o sentido actitudes racistas dentro del espacio. “Jamás lo creí”, escribió, y aseguró que la FAC ha sido siempre un refugio donde “lo único que segrega es belleza”.

A su juicio, se trata de un taller creativo donde el color de la piel se disuelve en la cultura compartida y donde el arte funciona como territorio común.

Sin defender una institución “perfecta”, Torres llamó a proteger lo que definió como “un milagro cotidiano” y criticó la acumulación de rencores y la manipulación política del conflicto.

“Tenemos problemas mayores que resolver”, señaló, al tiempo que pidió no destruir uno de los pocos espacios culturales de vanguardia que, dijo, aún existen en el país.

Las declaraciones del cantautor se producen luego de que la FAC respondiera públicamente a acusaciones del Instituto Cubano de la Música y otros medios oficiales, calificándolas de “falsas, bochornosas y difamatorias”.

En un comunicado divulgado en redes sociales este 1 de enero, la FAC denunció una campaña oficial para desacreditar un proyecto independiente que ha promovido la inclusión y la diversidad durante más de una década.

El centro cultural sostuvo que la polémica se intensificó tras la decisión de rendir homenaje a Celia Cruz (1925-2003) por el centenario de su nacimiento, evento que fue censurado a última hora por las autoridades.

También subrayó su independencia económica y artística, así como su labor comunitaria en situaciones de emergencia y durante la pandemia.

Artistas, intelectuales y usuarios en redes sociales han expresado su respaldo a la FAC, entre ellos la musicóloga Rosa Marquetti y numerosos ciudadanos que consideran injusto el ataque oficial.

Para muchos, la controversia refleja la creciente tensión entre los espacios culturales autónomos y el aparato institucional del régimen, en un contexto marcado por intentos de control y censura.