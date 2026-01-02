Trovador Raúl Torres rechaza ataques contra la FAC y la describe como “un santuario que cuidar”

Vídeos relacionados:
El trovador cubano Raúl Torres defendió públicamente a la Fábrica de Arte Cubano (FAC), a la que describió como “un santuario que cuidar”, en medio de la polémica desatada por acusaciones de discriminación racial contra el espacio cultural dirigido por el músico y compositor X Alfonso.
En una extensa publicación en Facebook, Torres afirmó que hablaba “con cuidado, pero con claridad”, y rechazó las críticas contra la FAC, surgidas tras un incidente en el que un joven denunció, a fines de diciembre, haber sido impedido de entrar al recinto bajo el argumento del “derecho de admisión”.
Según el músico, se ha levantado “demasiado polvo” alrededor de un proyecto que considera único dentro del panorama cultural cubano.
Torres relató su vínculo personal con FAC, donde llegó a presentarse años atrás por invitación de Carlos Alfonso, y aseguró que, aunque su camino artístico tomó luego otra dirección, nunca fue expulsado ni vetado del lugar.
También recordó una conversación con X Alfonso que definió como un ejemplo de honestidad, en la que el creador de la FAC dejó claro que no respondía ni al Gobierno ni a instituciones del Estado.
El trovador negó haber presenciado o sentido actitudes racistas dentro del espacio. “Jamás lo creí”, escribió, y aseguró que la FAC ha sido siempre un refugio donde “lo único que segrega es belleza”.
A su juicio, se trata de un taller creativo donde el color de la piel se disuelve en la cultura compartida y donde el arte funciona como territorio común.
Sin defender una institución “perfecta”, Torres llamó a proteger lo que definió como “un milagro cotidiano” y criticó la acumulación de rencores y la manipulación política del conflicto.
“Tenemos problemas mayores que resolver”, señaló, al tiempo que pidió no destruir uno de los pocos espacios culturales de vanguardia que, dijo, aún existen en el país.
Las declaraciones del cantautor se producen luego de que la FAC respondiera públicamente a acusaciones del Instituto Cubano de la Música y otros medios oficiales, calificándolas de “falsas, bochornosas y difamatorias”.
En un comunicado divulgado en redes sociales este 1 de enero, la FAC denunció una campaña oficial para desacreditar un proyecto independiente que ha promovido la inclusión y la diversidad durante más de una década.
El centro cultural sostuvo que la polémica se intensificó tras la decisión de rendir homenaje a Celia Cruz (1925-2003) por el centenario de su nacimiento, evento que fue censurado a última hora por las autoridades.
También subrayó su independencia económica y artística, así como su labor comunitaria en situaciones de emergencia y durante la pandemia.
Artistas, intelectuales y usuarios en redes sociales han expresado su respaldo a la FAC, entre ellos la musicóloga Rosa Marquetti y numerosos ciudadanos que consideran injusto el ataque oficial.
Para muchos, la controversia refleja la creciente tensión entre los espacios culturales autónomos y el aparato institucional del régimen, en un contexto marcado por intentos de control y censura.
Preguntas frecuentes sobre la polémica en la Fábrica de Arte Cubano
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué se ha acusado a la Fábrica de Arte Cubano de discriminación racial?
La acusación surge tras un incidente en el que un joven denunció haber sido impedido de entrar al recinto bajo el argumento del “derecho de admisión”. El joven, Alejandro Bridón Mesa, afirmó que se le negó la entrada mientras a personas extranjeras o blancas se les permitió el acceso. Esto ha sido percibido como un acto discriminatorio en redes sociales.
¿Cómo ha respondido la Fábrica de Arte Cubano a las acusaciones de racismo?
La Fábrica de Arte Cubano ha negado las acusaciones de racismo y ha calificado la situación como un malentendido basado en el criterio personal de un empleado. En su comunicado, FAC afirmó no ser racista ni excluyente y pidió disculpas al joven afectado, asegurando que el incidente fue usado para desacreditar un espacio que promueve la inclusión y diversidad.
¿Qué papel juega el gobierno cubano en esta controversia?
El gobierno cubano, a través del Instituto Cubano de la Música, ha intervenido en el caso para ofrecer disculpas al afectado y aplicar medidas disciplinarias al trabajador implicado. Sin embargo, las autoridades han sido acusadas de usar la situación para atacar a la FAC, que es un proyecto cultural independiente. Además, se ha denunciado una campaña oficial para desacreditar a la FAC tras su intención de homenajear a Celia Cruz, lo que refleja la tensión entre espacios culturales autónomos y el régimen.
¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad artística y las redes sociales ante el conflicto en la FAC?
La comunidad artística y usuarios en redes sociales han mostrado un amplio apoyo a la Fábrica de Arte Cubano. Artistas y ciudadanos consideran injusto el ataque oficial y han expresado su respaldo al proyecto, destacando su importancia como espacio de inclusión cultural. La polémica ha destacado la creciente tensión entre los espacios culturales independientes y el control del régimen sobre las expresiones artísticas en Cuba.
¿Qué medidas se han tomado para resolver la situación en la Fábrica de Arte Cubano?
Para resolver la situación, la FAC ha contactado al joven afectado para ofrecer disculpas y aclaraciones. Además, el Instituto Cubano de la Música ha confirmado la aplicación de medidas disciplinarias al empleado implicado. A pesar de estos esfuerzos, el conflicto ha subrayado la necesidad de revisar el uso del "derecho de admisión" para evitar discriminaciones futuras y ha llamado la atención sobre la importancia de proteger los espacios culturales independientes en Cuba.
