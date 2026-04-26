Alejandro Sanz dejó sin palabras al público del Barclays Center de Brooklyn el pasado sábado cuando, en pleno concierto, invitó a su novia Stephanie Cayo a subir al escenario y la sorprendió con un beso apasionado que desató una ovación inmediata y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la semana en redes sociales.
El instante ocurrió durante su gira '¿Y ahora qué? World Tour'. El cantante madrileño sacó a Cayo a bailar frente a miles de espectadores y, justo antes de que ella abandonara el escenario, la sorprendió con un beso que lo dijo todo.
Stephanie Cayo es actriz, cantante y modelo peruana, nacida en Lima el 8 de abril de 1988, quien cumplió 38 años apenas días antes del concierto en Brooklyn.
Con una amplia trayectoria en televisión y cine latinoamericano, actualmente forma parte del elenco de la serie 'DOC' en Netflix.
El romance entre ambos comenzó a hacerse público durante la gira latinoamericana de Sanz a principios de este año, con el primer beso documentado el 21 de febrero en Guayaquil, Ecuador.
La relación se fue confirmando progresivamente a través de redes sociales, hasta que el 8 de abril Sanz publicó un mensaje de cumpleaños para Cayo en Instagram junto a la primera foto oficial como pareja: Brillas como nadie. Que la magia te acompañe siempre. Feliz vuelta al sol, Stephanie".
El beso en Brooklyn llega tras la ruptura del cantante con Candela Márquez, confirmada a finales de diciembre de 2025 por diferencias temperamentales, y después de su separación en 2023 de la artista plástica cubana Rachel Valdés.
Tras el concierto, Sanz compartió en sus redes un mensaje que muchos leyeron como un reflejo de su estado de ánimo: "Hay lugares que te obligan a ser espectador y otros que te arrastran a formar parte de su historia. Brooklyn es de los segundos. Aquí las calles no te miran, te atraviesan, y en ese cruce extraño, uno entiende que los sueños no duermen, solo cambian de escenario".
La gira continúa con fechas en Orlando el 1 de mayo, Miami el 2 de mayo, Dallas el 6 de mayo y Houston el 8 de mayo, con México en el horizonte para octubre, mientras la vida personal del cantante vuelve a ocupar tanto espacio como su música.
Preguntas frecuentes sobre Alejandro Sanz y su romance con Stephanie Cayo
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo se confirmó el romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?
El romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se confirmó a través de sus interacciones públicas y en redes sociales. Desde el primer beso documentado en Guayaquil el 21 de febrero hasta mensajes amorosos en Instagram, la pareja ha mostrado su relación de manera abierta, especialmente con el beso en el concierto del Barclays Center que se volvió viral.
¿Cuál fue la reacción del público al beso de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en el concierto?
El público reaccionó con una ovación inmediata al apasionado beso entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en el Barclays Center. El momento fue ampliamente comentado en redes sociales y el video del beso se viralizó rápidamente, acumulando millones de visualizaciones.
¿Qué impacto tuvo el beso entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en redes sociales?
El beso entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se convirtió en uno de los clips más compartidos del fin de semana en plataformas como TikTok, acumulando más de 2,1 millones de visualizaciones y miles de interacciones en pocas horas, reflejando el interés y apoyo del público hacia la pareja.
¿Cómo ha influido la vida personal de Alejandro Sanz en su carrera musical recientemente?
La vida personal de Alejandro Sanz ha ocupado tanto espacio como su música en los medios, especialmente con su relación con Stephanie Cayo que ha captado la atención pública. A pesar de ello, Sanz continúa con su gira '¿Y ahora qué? World Tour', manteniendo un equilibrio entre su vida personal y profesional.
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