Alejandro Sanz dejó sin palabras al público del Barclays Center de Brooklyn el pasado sábado cuando, en pleno concierto, invitó a su novia Stephanie Cayo a subir al escenario y la sorprendió con un beso apasionado que desató una ovación inmediata y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la semana en redes sociales.

El instante ocurrió durante su gira '¿Y ahora qué? World Tour'. El cantante madrileño sacó a Cayo a bailar frente a miles de espectadores y, justo antes de que ella abandonara el escenario, la sorprendió con un beso que lo dijo todo.

Stephanie Cayo es actriz, cantante y modelo peruana, nacida en Lima el 8 de abril de 1988, quien cumplió 38 años apenas días antes del concierto en Brooklyn.

Con una amplia trayectoria en televisión y cine latinoamericano, actualmente forma parte del elenco de la serie 'DOC' en Netflix.

El romance entre ambos comenzó a hacerse público durante la gira latinoamericana de Sanz a principios de este año, con el primer beso documentado el 21 de febrero en Guayaquil, Ecuador.

La relación se fue confirmando progresivamente a través de redes sociales, hasta que el 8 de abril Sanz publicó un mensaje de cumpleaños para Cayo en Instagram junto a la primera foto oficial como pareja: Brillas como nadie. Que la magia te acompañe siempre. Feliz vuelta al sol, Stephanie".

El beso en Brooklyn llega tras la ruptura del cantante con Candela Márquez, confirmada a finales de diciembre de 2025 por diferencias temperamentales, y después de su separación en 2023 de la artista plástica cubana Rachel Valdés.

Tras el concierto, Sanz compartió en sus redes un mensaje que muchos leyeron como un reflejo de su estado de ánimo: "Hay lugares que te obligan a ser espectador y otros que te arrastran a formar parte de su historia. Brooklyn es de los segundos. Aquí las calles no te miran, te atraviesan, y en ese cruce extraño, uno entiende que los sueños no duermen, solo cambian de escenario".

La gira continúa con fechas en Orlando el 1 de mayo, Miami el 2 de mayo, Dallas el 6 de mayo y Houston el 8 de mayo, con México en el horizonte para octubre, mientras la vida personal del cantante vuelve a ocupar tanto espacio como su música.