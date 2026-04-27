«Seguiremos resistiendo», dice nieto de Fidel Castro ante sanciones de Trump y Marco Rubio

Fidel Antonio Castro Smirnov, nieto del fundador de la dictadura cubana, declaró en Moscú que Cuba «seguirá resistiendo» frente a las sanciones impuestas por la administración Trump, en declaraciones exclusivas al medio ruso Sputnik durante el foro Sovintern.

Castro Smirnov participó en el primer Foro de la Red Socialista Internacional Sovintern, celebrado en la capital rusa del 25 al 27 de abril, donde aprovechó para agradecer la ayuda energética de Rusia y denunciar las presiones de Washington sobre los países que suministran petróleo a la isla.

«El gobierno de Trump y Marco Rubio han amenazado al mundo entero con sanciones si nos venden petróleo. ¿Con qué justificación ese castigo colectivo?», cuestionó el académico, quien es profesor titular en la Universidad de La Habana y miembro de la Academia de Ciencias de Cuba.

En su intervención, Castro Smirnov describió la gravedad de la crisis energética que atraviesa la isla: «Nosotros ahora realmente necesitamos combustible para que funcione la economía del país, no solamente para la generación, sino para los hospitales, para mover las ambulancias, para que funcionen las escuelas, para que funcionen las universidades, para que funcionen nuestros centros de investigación».

El déficit de generación eléctrica en Cuba superaba los 1,400 MW este mismo lunes, con apagones de hasta 24 horas en provincias como Holguín, Granma y Santiago de Cuba.

La crisis se agudizó tras la firma de la Orden Ejecutiva 14380 por parte de Trump el 29 de enero, que declaró al régimen cubano una «amenaza única y extraordinaria» e impuso aranceles a países que vendan petróleo a Cuba.

Antes de esa medida, Cuba ya enfrentaba una situación límite en sus reservas de combustible, agravada por el cese del suministro venezolano —entre 26,000 y 35,000 barriles diarios— tras la detención de Nicolás Maduro en enero, y la suspensión de los envíos mexicanos ese mismo mes.

Cuba produce solo 40,000 barriles diarios frente a una demanda de entre 90,000 y 110,000, una brecha que Rusia ha intentado cubrir parcialmente con dos cargamentos: uno de 730,000 barriles de crudo llegado el 31 de marzo y un segundo buque con 251,000 barriles de diésel previsto para el 29 de abril.

Sin embargo, la isla necesita ocho barcos de combustible al mes y entre enero y abril solo recibió uno ruso, lo que evidencia que la ayuda de Moscú, aunque bienvenida por el régimen, resulta insuficiente para resolver la emergencia.

Castro Smirnov describió su presencia en Moscú como una misión para «afianzar lazos científicos entre nuestros pueblos» e invocó el legado de su abuelo: «De él aprendimos también que en los peores momentos tenemos que buscar soluciones en la ciencia».

En febrero, el propio Castro Smirnov había admitido en Londres que el peligro nunca había estado tan cerca para Cuba, en unas declaraciones que reflejaban la magnitud de la crisis.

Mientras el nieto de Fidel agradece a Moscú desde un foro de partidos de izquierda, Marco Rubio ha dejado claro que cualquier alivio de las sanciones exige un cambio total del sistema de gobierno cubano, una condición que el régimen rechaza de plano y que hace prever que la crisis energética de la isla se prolongará sin solución a la vista.