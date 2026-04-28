Fidel Castro Smirnov agradece a Rusia el envío de petróleo a Cuba

Fidel Antonio Castro Smirnov, nieto del fundador de la dictadura cubana, agradeció públicamente el apoyo energético ruso a Cuba durante su intervención el pasado domingo en el primer Foro de la Red Socialista Internacional Sovintern, celebrado en Moscú del 25 al 27 de abril.

Castro Smirnov encabezó las intervenciones en castellano de la mesa latinoamericana del foro, que reunió a más de 300 delegados de 70 países bajo el lema «Por un nuevo socialismo del siglo XXI», impulsado por el partido ruso Rusia Justa.

«En estos momentos tan duros para el pueblo cubano, tenemos la ayuda solidaria del pueblo y el Gobierno ruso, que merecen nuestro mayor agradecimiento», declaró el académico ante los delegados.

El nieto del dictador Fidel Castro describió la necesidad urgente de combustible en términos que van mucho más allá de la generación eléctrica: «Nosotros ahora realmente necesitamos combustible para que funcione la economía del país. No solamente para la generación, sino para los hospitales, para mover las ambulancias, para que funcionen las escuelas, para que funcionen las universidades, para que funcionen nuestros centros de investigación».

Sus palabras reflejan una crisis energética sin precedentes en décadas. Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios pero solo produce 40,000, una brecha que ha generado apagones de hasta 24 horas consecutivas y un déficit de generación eléctrica superior a 1,400 MW al momento de su discurso.

La crisis se precipitó por una cadena de cortes de suministro: la captura de Nicolás Maduro el tres de enero eliminó los envíos venezolanos de entre 26,000 y 35,000 barriles diarios, y México suspendió también sus suministros ese mismo mes.

Rusia ha respondido con dos envíos parciales: el petrolero Anatoly Kolodkin llegó al puerto de Matanzas el 31 de marzo con 730,000 barriles de crudo, y el buque Universal navegaba hacia el Caribe con 251,000 barriles de diésel, con llegada estimada para este miércoles.

Sin embargo, el ministro cubano de Energía y Minas declaró el 23 de abril que Cuba necesita ocho barcos de combustible al mes, y entre enero y abril solo recibió uno ruso, lo que evidencia que la ayuda de Moscú resulta insuficiente para resolver el déficit estructural.

En su discurso, Castro Smirnov también apuntó directamente contra Washington: «El Gobierno de Trump y Marco Rubio han amenazado al mundo entero con sanciones si nos venden petróleo. ¿Con qué justificación ese castigo colectivo?».

La referencia alude a la Orden Ejecutiva 14380 firmada por Trump el 29 de enero, que declaró al régimen cubano una «amenaza única y extraordinaria» e impuso aranceles de hasta el 50% a cualquier país que suministre petróleo a la isla, disuadiendo a potenciales proveedores alternativos.

El académico, doctor en biología y profesor titular de la Universidad de La Habana, invocó el legado de su abuelo para justificar la postura del régimen: «De él aprendimos también que en los peores momentos tenemos que buscar soluciones en la ciencia».

Castro Smirnov señaló además que su presencia en Moscú tenía el objetivo adicional de «afianzar lazos científicos entre nuestros pueblos», en el marco del Año del Centenario de Castro, proclamado oficialmente por Cuba para 2026.

No es la primera vez que el nieto del dictador actúa como portavoz del régimen en foros internacionales: en febrero admitió en Londres que «el peligro nunca ha estado tan cerca» para Cuba.

Cerró su intervención en Moscú con una promesa de resistencia que resume la retórica del régimen ante la peor crisis energética que vive el pueblo cubano en décadas: «En Cuba seguiremos resistiendo, seguiremos luchando, seguros de que tendremos más temprano que tarde la victoria».