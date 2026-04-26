Un ciclista en condición crítica tras quedar atrapado bajo el trolley en Miami

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Un ciclista de 77 años quedó atrapado bajo un trolley de Miami este domingo por la mañana y fue trasladado en condición crítica al hospital, según informó el Departamento de Bomberos de Miami.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:41 a.m. en la intersección de Northwest 17th Street y Third Avenue, en el área de Allapattah.

El equipo de Rescate Técnico de Miami Fire Rescue acudió al lugar y utilizó un sistema de bolsas de aire para elevar el vehículo y liberar al hombre, que permanecía atrapado debajo.

La víctima fue trasladada en condición crítica al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, el único centro de trauma Nivel 1 verificado en el condado de Miami-Dade, que atiende entre 3,500 y 5,500 pacientes al año.

El conductor del trolley no resultó herido.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente. Hasta el momento no se ha divulgado la identidad del ciclista.

Este no es el primer incidente grave relacionado con los trolleys de Miami. En mayo de 2024, un pasajero murió atropellado por un trolley en el suroeste de La Pequeña Habana.

En octubre de 2023, un ciclista identificado como Michael Rodriguez, de 42 años, también quedó atrapado bajo un Miami Trolley en Northwest 17th Avenue y 36th Street, y fue trasladado en condición crítica al mismo centro hospitalario.

Los accidentes que involucran a ciclistas son una preocupación creciente en Miami-Dade. Los choques de bicicletas aumentaron un 32% entre 2020 y 2024, mientras que los de peatones superaron el 50% en el mismo período, según datos del Organismo de Planificación de Transporte de Miami-Dade publicados en julio de 2025.

En ese contexto, un ciclista cubano en Miami fue atropellado frente al Palacio de los Jugos en Coral Way en enero de 2024, en otro de los incidentes fatales que han sacudido a la comunidad.

Años antes, la familia de un cubano atropellado en su triciclo en Miami pidió ayuda para identificar al responsable, en un caso que evidenció la vulnerabilidad de los ciclistas en las calles de la ciudad.

El Miami Trolley es un sistema de transporte público gratuito que opera con 13 rutas en la ciudad, los siete días de la semana, de 8 a.m. a 11 p.m., con una frecuencia promedio de veinte minutos por ruta.

La investigación del incidente de este domingo permanece abierta, y las autoridades no han descartado ofrecer más detalles sobre las circunstancias en que el ciclista quedó atrapado bajo el vehículo.