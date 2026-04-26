Un ciclista en condición crítica tras quedar atrapado bajo el trolley en Miami

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Un ciclista de 77 años quedó atrapado bajo un trolley de Miami este domingo por la mañana y fue trasladado en condición crítica al hospital, según informó el Departamento de Bomberos de Miami.
El incidente ocurrió alrededor de las 8:41 a.m. en la intersección de Northwest 17th Street y Third Avenue, en el área de Allapattah.
El equipo de Rescate Técnico de Miami Fire Rescue acudió al lugar y utilizó un sistema de bolsas de aire para elevar el vehículo y liberar al hombre, que permanecía atrapado debajo.
La víctima fue trasladada en condición crítica al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, el único centro de trauma Nivel 1 verificado en el condado de Miami-Dade, que atiende entre 3,500 y 5,500 pacientes al año.
El conductor del trolley no resultó herido.
Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente. Hasta el momento no se ha divulgado la identidad del ciclista.
Este no es el primer incidente grave relacionado con los trolleys de Miami. En mayo de 2024, un pasajero murió atropellado por un trolley en el suroeste de La Pequeña Habana.
En octubre de 2023, un ciclista identificado como Michael Rodriguez, de 42 años, también quedó atrapado bajo un Miami Trolley en Northwest 17th Avenue y 36th Street, y fue trasladado en condición crítica al mismo centro hospitalario.
Los accidentes que involucran a ciclistas son una preocupación creciente en Miami-Dade. Los choques de bicicletas aumentaron un 32% entre 2020 y 2024, mientras que los de peatones superaron el 50% en el mismo período, según datos del Organismo de Planificación de Transporte de Miami-Dade publicados en julio de 2025.
En ese contexto, un ciclista cubano en Miami fue atropellado frente al Palacio de los Jugos en Coral Way en enero de 2024, en otro de los incidentes fatales que han sacudido a la comunidad.
Años antes, la familia de un cubano atropellado en su triciclo en Miami pidió ayuda para identificar al responsable, en un caso que evidenció la vulnerabilidad de los ciclistas en las calles de la ciudad.
El Miami Trolley es un sistema de transporte público gratuito que opera con 13 rutas en la ciudad, los siete días de la semana, de 8 a.m. a 11 p.m., con una frecuencia promedio de veinte minutos por ruta.
La investigación del incidente de este domingo permanece abierta, y las autoridades no han descartado ofrecer más detalles sobre las circunstancias en que el ciclista quedó atrapado bajo el vehículo.
Preguntas frecuentes sobre accidentes de transporte en Miami y su impacto
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió en el accidente del ciclista en Miami?
Un ciclista de 77 años quedó atrapado bajo un trolley en Miami y fue trasladado en condición crítica al hospital. El incidente ocurrió en la intersección de Northwest 17th Street y Third Avenue en el área de Allapattah. Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente.
¿Cómo se manejan los accidentes de tráfico en Miami?
En caso de accidentes graves, como el del ciclista atrapado bajo el trolley, el Miami Fire Rescue utiliza equipos especializados para liberar a las víctimas. El Departamento de Bomberos de Miami y la Policía investigan las causas y circunstancias de cada accidente para prevenir futuros incidentes y determinar responsabilidades.
¿Son frecuentes los accidentes con trolleys en Miami?
Sí, han ocurrido varios incidentes graves relacionados con los trolleys de Miami. Se reportó la muerte de un pasajero en 2024 y otro ciclista quedó atrapado bajo un trolley en 2023. Estos accidentes subrayan preocupaciones sobre la seguridad de ciclistas y peatones en la ciudad.
¿Cómo se compara la siniestralidad vial en Miami con otros lugares?
Miami ha visto un aumento preocupante en accidentes de ciclistas y peatones, con un incremento del 32% y más del 50%, respectivamente, entre 2020 y 2024. Esto se compara con un contexto global donde la seguridad vial es una preocupación creciente, especialmente en áreas urbanas con tráfico denso y sistemas de transporte público extensos como los de Miami.
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