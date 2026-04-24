En video: Así fue accidente en Miami Gardens en que murió una joven tras chocar con un autobús

Estado en que quedo el auto siniestrado (i) y Escena del violento choque (d)

Un video de vigilancia captó el momento exacto del impacto devastador que dejó una joven hispana de 22 años sin vida en Miami Gardens, Florida, en la madrugada del jueves 23 de abril.

Las imágenes, difundidas por Univision 23 y otros medios locales, muestran cómo un Hyundai Sonata gris se lanza a alta velocidad contra un autobús articulado de Miami-Dade Transit que contaba con flecha verde para girar a la izquierda hacia NW 7th Avenue en la intersección de la calle NW 199 y la avenida NW 7.

Las imágenes de seguridad que captaron el momento son muy impactantes.

El siniestro forma parte de una serie de tragedias viales recientes en Miami Gardens que han sacudido a la comunidad.

Entre los casos más graves registrados en la zona figura el de un conductor que circulaba a 99 millas por hora bajo los efectos del alcohol, un siniestro que terminó con la vida de cuatro niños y una mujer.

Las estadísticas de siniestralidad en el condado resultan alarmantes: solo en los primeros meses del año se registraron 93 accidentes y 117 víctimas en lo que iba del año, cifras que reflejan la gravedad del problema de seguridad vial en la región.