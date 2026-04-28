Asesinan en Mayabeque a cubanoamericano repatriado: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

Exterior de la casa donde ocurrió el hecho violento (i) y El cubanoamericano asesinado (d)

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Un cubanoamericano de 72 años e identificado como Leonel García Álvarez, fue hallado sin vida este lunes en la planta alta de su vivienda en el Vedado de Güines, en la provincia de Mayabeque.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por el reportero de sucesos, Niover Licea, quien detalló las circunstancias del hallazgo.

La identidad de la víctima quedó confirmada gracias a un comentario que la hija de la víctima, Yunima García, dejó directamente en la publicación de Licea en TikTok.

«Es mi papá, su nombre es Leonel Garcia Alvarez y fue el mejor hombre del mundo, noble y se la pasaba ayudando a todos no se merecía esa muerte tan violenta espero que pronto encuentren al culpable y se haga justicia a mi Padre», escribió en TikTok la hija del fallecido.

Fuente: Captura de Tiktok/nio_reportandouncrimen

Según los reportes preliminares, el cuerpo fue encontrado en la planta alta de la vivienda, ubicada detrás de la escuela Raúl Gómez, en Güines.

En el lugar se observaron rastros de sangre en distintas áreas del inmueble, incluyendo el garaje, por donde se presume que entraron los agresores.

Versiones iniciales apuntan a que García Álvarez pudo haber sido víctima de un ataque con arma blanca.

La vivienda contaba con cámaras de seguridad, cuyo contenido estaría siendo revisado por las autoridades como parte de la investigación.

En el lugar se desplegaron unidades policiales y caninas para labores de rastreo, aunque el perro terminó el rastro sin resultados concluyentes, según relató Licea en su video.

De acuerdo el citado reporte, García Álvarez había vivido por décadas en Estados Unidos y llevaba aproximadamente un año residiendo en Güines tras regresar a Cuba con la intención de retirarse y pasar sus últimos años en la isla.

En redes sociales, familiares, amigos y allegados se han mostrado consternados por el suceso y han descrito a la víctima como una persona muy querida, solidaria y de buen corazón.

Este sería el segundo cubanoamericano que pierde la vida dentro de su vivienda en Cuba en menos de dos meses.

El caso anterior corresponde a un hombre de apellido Ravelo, asesinado en el reparto Mantilla, en La Habana, cuya familia continúa exigiendo justicia y señala que el acceso a la casa era prácticamente restringido, lo que sugiere que el agresor era alguien cercano.

El crimen de García Álvarez ocurre además en un municipio sacudido por la violencia, pues en días recientes fue denunciado el feminicidio de Mariolis López Silio, una mujer que fue asesinada a tiro en Güines en plena calle.

Güines acumula un historial documentado de violencia: en 2023 fueron asesinadas dos madres cubanas en Mayabeque en casos separados, y en 2024 una joven de 25 años fue asesinada por su expareja en el mismo municipio.