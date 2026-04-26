Caen por robar millones al Estado: condenas de hasta 15 años por corrupción en Santiago de Cuba

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La Sala Primera Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba condenó a tres personas a penas de entre 10 y 15 años de prisión por malversación de fondos estatales, en el marco de la causa 19 de 2026 por corrupción administrativa.

El esquema delictivo se activó tras la aprobación de un crédito bancario de 20 millones de pesos a una Unidad Empresarial de Base perteneciente a la Empresa de Conservas de Vegetales de Santiago de Cuba.

Los acusados, de común acuerdo, realizaron cuatro transferencias fraudulentas por un total de 5,175,504 pesos hacia la cuenta personal de una de las implicadas, y luego se repartieron entre ellos 3,986,504 pesos.

Amarilis Téllez Torres, contadora C de la entidad estatal, recibió la pena más severa: 15 años de privación de libertad. Su cómplice Julio César Palacios Peralta, jefe del Grupo Contable Financiero de la misma empresa, fue condenado a 14 años.

María Luisa Creme Quiroga, económica de la Cooperativa de Créditos y Servicios Rodolfo Rodríguez Benítez, obtuvo una condena de 10 años. Fue ella quien recibió en su cuenta personal los fondos desviados.

Creme Quiroga utilizó parte del dinero sustraído para adquirir dos mil dólares estadounidenses a un cuarto implicado, Kenly Hierrezuelo Téllez, pagando más de 1,195,000 pesos por esa operación.

Hierrezuelo Téllez fue sancionado con una multa de 600 cuotas de cuarenta pesos cada una por el delito de tráfico ilegal de moneda nacional y divisas.

El tribunal calificó los hechos como falsificación de documentos bancarios y de comercio de carácter continuado para cometer malversación, delito que tiene un marco sancionador de ocho a veinte años de privación de libertad.

Como sanciones accesorias, los tres principales condenados enfrentan privación de derechos públicos y prohibición de salida del territorio nacional.

Téllez Torres y Palacios Peralta también quedaron inhabilitados para ejercer cargos vinculados a la actividad económica. Además, deberán resarcir a la entidad afectada con el total del dinero defraudado.

El caso se inscribe en un patrón de corrupción en empresas estatales que el régimen ha intentado combatir con mayor visibilidad judicial. En julio de 2025, el régimen cubano lanzó una campaña formal contra la corrupción con advertencias de penas de hasta veinte años.

El antecedente más cercano en Santiago de Cuba fue el de mayo de 2024, cuando 78 personas fueron detenidas por desviar productos básicos desde el puerto Guillermón Moncada hacia mercados informales, con afectaciones valoradas en al menos nueve millones de pesos.

A nivel nacional, el caso más emblemático de 2026 es la condena a cadena perpetua del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, ratificada por el Tribunal Supremo Popular en enero, por espionaje y delitos de corrupción que incluían malversación, cohecho y lavado de activos.

En Sancti Spíritus, cinco funcionarios de una empresa agropecuaria fueron sancionados en agosto de 2025 por negligencia y malversación que causaron pérdidas de más de 97 millones de pesos, lo que ilustra la magnitud del problema estructural en las empresas del Estado cubano.

Tanto los sancionados como la Fiscalía pueden interponer los recursos legales correspondientes contra la sentencia dictada este domingo.