Menos green cards y más detenciones: Así cambió el panorama para cubanos en EE.UU. en los últimos meses

Detención de una persona a manos de ICe (Imagen de referencia)

Vídeos relacionados:

Durante años, para miles de cubanos llegar a Estados Unidos significaba entrar en un sistema migratorio con ventajas claras: la posibilidad de regularizar su estatus al cabo de un año y avanzar hacia la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Hoy, ese camino se ha vuelto incierto, lento y, en muchos casos, prácticamente inaccesible.

El cambio no es menor.

Según un informe del Cato Institute basado en datos oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el panorama migratorio para los cubanos ha dado un giro drástico entre finales de 2024 y comienzos de 2026: menos residencias aprobadas y muchos más arrestos dentro del país.

De miles de residencias al mes a cifras mínimas: El desplome

Hasta octubre de 2024, antes de la implementación de nuevas políticas migratorias, más de 10,000 cubanos al mes obtenían la residencia permanente en Estados Unidos.

Era un flujo constante que reflejaba el funcionamiento habitual del sistema, especialmente para quienes calificaban bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Pero esa realidad cambió en cuestión de meses.

Para enero de 2026, las cifras se habían desplomado hasta niveles casi simbólicos: apenas unas decenas de aprobaciones mensuales, e incluso casos cercanos a la decena, mientras miles de solicitudes quedaban paralizadas.

En un ejemplo concreto, el gobierno recibió más de 7,000 solicitudes en un mes, pero solo 15 cubanos obtuvieron la green card.

El resultado: una caída cercana al 99% en las aprobaciones de residencia para cubanos, según los cálculos del Cato Institute.

Este frenazo no solo implica retrasos administrativos.

Ha creado un limbo legal para miles de personas que ya estaban dentro del sistema migratorio estadounidense, muchas de ellas con años de residencia en el país y expectativas de regularización.

El otro lado del cambio: Más arrestos de ICE

Mientras las residencias se reducen, los arrestos aumentan.

A finales de 2024, ICE realizaba menos de 200 detenciones mensuales de cubanos. Un año después, a finales de 2025, la cifra superaba los 1,000 arrestos al mes.

El incremento estimado es de alrededor del 463%.

Este contraste - menos vías legales y más acciones de control - no es casual.

El propio informe del Cato Institute sostiene que ambas tendencias están conectadas: al ralentizar o congelar los procesos migratorios, más personas quedan expuestas a perder su estatus o a no poder regularizarlo, lo que facilita su detención.

En palabras del informe, impedir que los inmigrantes obtengan o mantengan un estatus legal es una condición necesaria para aumentar las deportaciones.

Cambios en políticas migratorias clave: ¿Qué hay detrás?

El cambio en las cifras responde a una combinación de medidas adoptadas durante la administración de Donald Trump, orientadas a endurecer el sistema migratorio tanto en la entrada al país como en la permanencia legal.

Entre las principales acciones señaladas por el informe destacan:

- Congelación o ralentización de solicitudes de residencia permanente.

- Suspensión de trámites de ajuste de estatus.

- Revisión y eliminación de programas humanitarios previos.

- Cancelación de permisos como el parole para ciertos grupos.

- Mayor coordinación entre USCIS e ICE en casos con solicitudes pendientes.

En la práctica, esto ha significado que personas que antes podían avanzar hacia la residencia ahora quedan atrapadas en procesos sin resolver, e incluso pierden el estatus que tenían mientras esperan.

El informe va más allá y plantea que esta dinámica no es un efecto colateral, sino parte de una estrategia deliberada: reducir la inmigración legal para facilitar la aplicación de políticas de deportación.

De ventaja migratoria histórica a incertidumbre: El impacto en cubanos

El impacto es particularmente fuerte en la comunidad cubana, que durante décadas ha tenido un tratamiento diferenciado dentro del sistema migratorio estadounidense.

La Ley de Ajuste Cubano permitía a los nacionales de la isla solicitar la residencia tras un año y un día en el país, un mecanismo que facilitaba la integración de generaciones de migrantes.

Hoy, ese proceso se ha vuelto impredecible.

Solicitudes que antes se resolvían con relativa rapidez ahora permanecen congeladas durante meses.

Programas que permitían la entrada legal han sido eliminados; y personas que cumplían los requisitos para ajustar su estatus se enfrentan a la posibilidad de ser detenidas mientras esperan.

El resultado es una sensación de incertidumbre creciente, especialmente en zonas como el sur de Florida, donde se concentra gran parte de la comunidad cubana en Estados Unidos.

También impacta a otros migrantes: Un fenómeno más amplio

Aunque los cubanos están entre los más afectados, no son los únicos.

El endurecimiento del sistema migratorio también ha impactado a otras nacionalidades, en particular venezolanos y beneficiarios de programas humanitarios.

La suspensión de trámites y el aumento de revisiones han dejado a miles de familias en situaciones legales precarias.

De hecho, el informe del Cato Institute señala que las aprobaciones de residencia permanente han caído a la mitad para solicitantes de todas las nacionalidades, con descensos aún más pronunciados en categorías humanitarias como asilo y refugio.

Un debate político en expansión: Control vs. legalidad

Las cifras han intensificado el debate en Estados Unidos sobre la política migratoria.

Por un lado, organizaciones como el Cato Institute advierten que se está reduciendo no solo la inmigración irregular, sino también la inmigración legal, y que se está utilizando el sistema administrativo como herramienta de control.

Por otro, autoridades sostienen que las medidas buscan reforzar el cumplimiento de la ley y ordenar el sistema migratorio.

En medio de esa disputa quedan miles de migrantes - muchos de ellos cubanos - que llegaron al país confiando en un proceso que hoy parece haberse detenido.

El cambio es claro: menos green cards, más detenciones. Y para quienes esperan regularizar su situación, el futuro es ahora mucho más incierto que hace apenas dos años.