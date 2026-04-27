Arrestan en Florida a inmigrante cubano bajo la Ley Laken Riley: Será procesado y deportado

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Agentes de la Estación de Patrulla Fronteriza de Jackson, perteneciente al Sector Miami, arrestaron el 15 de abril a un cubano indocumentado descrito como un peligroso criminal con un extenso historial delictivo, en el marco de una violación a la Ley Laken Riley.

El arresto fue anunciado este lunes por Samuel B. Briggs II, jefe interino del Sector Miami de la Patrulla Fronteriza, a través de su cuenta oficial en X. «El 15 de abril de 2026, agentes de la Estación de Patrulla Fronteriza de Jackson arrestaron a un peligroso inmigrante ilegal cubano por una violación de la Ley Laken Riley. Pronto será procesado por entrada ilegal y deportado», escribió Briggs.

Las autoridades no revelaron la identidad del detenido ni los delitos específicos que motivaron su arresto bajo esta legislación.

La Ley Laken Riley fue la primera legislación firmada por el presidente Donald Trump en su segundo mandato, el 29 de enero de 2025. Lleva el nombre de una estudiante de enfermería de 22 años asesinada en Georgia por un venezolano indocumentado que había sido arrestado previamente sin ser entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La norma obliga al Departamento de Seguridad Nacional a emitir órdenes de retención y detener sin posibilidad de fianza a inmigrantes indocumentados acusados, arrestados o condenados por robo en vivienda, hurto, latrocinio, hurto en tiendas, agresión a agentes de la ley, o cualquier delito que resulte en muerte o lesiones corporales graves.

Florida es el estado con mayor concentración de cubanos detenidos por ICE: 708 de los 1,152 cubanos arrestados hasta enero de 2026 fueron capturados en ese estado, con el 60% concentrado en los condados de Miami-Dade, Broward y Collier.

A nivel nacional, más de 17,500 inmigrantes ilegales habían sido arrestados bajo la Ley Laken Riley hasta diciembre de 2025, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional.

En paralelo, ICE ha detenido en Florida a cubanos con graves antecedentes en múltiples operativos durante los primeros meses de 2026, en el marco de la campaña de presión máxima de la administración Trump contra la inmigración ilegal con historial delictivo.

En cuanto a deportaciones, Estados Unidos realizó tres vuelos a Cuba en 2026. El primero el 9 de febrero con 170 cubanos, el segundo el 19 de febrero con 116, y el tercero el 19 de marzo con 117 migrantes, para un total de 403 deportados en lo que va del año.

Un cambio significativo facilitó estas operaciones. El régimen cubano comenzó a aceptar por primera vez deportados con antecedentes penales radicados en Estados Unidos antes de 2017, revertiendo una política histórica de rechazo que durante años obligó a enviar a esos deportados a terceros países.