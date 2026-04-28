Gobierno de Uruguay reacciona al asesinato de repartidor cubano en Montevideo

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El secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, se pronunció sobre el crimen del repartidor cubano José Eduardo Cuéllar Arteaga en Carrasco Norte, ocurrido el pasado viernes, y expresó «dolor frente a la pérdida de un ser humano, a la familia, a un trabajador».

Sánchez habló en diálogo con el noticiero Telenoche y aseguró que el caso obliga al gobierno a «redoblar el esfuerzo para que estas cosas no sigan sucediendo en Uruguay», según recogió Infobae.

El funcionario reconoció que, pese al despliegue del Plan Nacional de Seguridad Pública y una disminución de delitos registrada el año anterior, «no es suficiente».

«No estamos conformes, tenemos que seguir trabajando», insistió.

Cuéllar Arteaga, de 31 años, originario de Manicaragua, en el centro de Cuba y conocido cariñosamente como «Pirolito», fue asesinado de un disparo en el pecho el viernes a las 19:15 horas en la intersección de las calles Capri y Máximo Tajes mientras realizaba una entrega para la plataforma PedidosYa.

Captura de Facebook/Yordan Pérez

Dos delincuentes que se desplazaban a pie lo abordaron y le exigieron la motocicleta a punta de pistola. El cubano se resistió, hubo un forcejeo y uno de los atacantes le disparó en el pecho. Murió en el instante. Los delincuentes solo pudieron llevarse su teléfono celular.

Todo quedó registrado por cámaras de seguridad del Ministerio del Interior.

El domingo, un adolescente de 16 años se presentó acompañado de su madre en la seccional policial de la Cruz de Carrasco y confesó ser el autor del disparo, según informó Teledoce.

Sin embargo, el menor fue liberado ese mismo día al vencerse el plazo legal de detención sin que existiera una formalización de la investigación, quedando emplazado, es decir, bajo investigación pero en libertad.

La Policía trabaja para determinar si el adolescente es efectivamente el autor del crimen, a la espera de que las imágenes de las cámaras y otras evidencias lo confirmen.

El crimen de Cuéllar Arteaga fue el tercero en apenas diez días contra repartidores en Montevideo, lo que desencadenó protestas masivas.

El sábado, decenas de repartidores marcharon por el centro de la capital uruguaya exigiendo seguridad. Juan Pintos, vocero de la movilización, interpeló directamente al gobierno: «¿Cuántos muertos más tenemos que poner nosotros, la fuerza trabajadora? ¿Cuántos muertos más tenemos que poner para que se hable a calzón quitado del tema de la seguridad?».

La comunidad cubana en Uruguay también expresó su dolor. La Asociación Civil Manos Cubanas emitió un comunicado destacando «la vulnerabilidad a la que están expuestos nuestros trabajadores que día a día salen a ganarse la vida con esfuerzo y dignidad».

Captura de Facebook/Briseida Reyes Espino

Cuéllar Arteaga era uno de los más de 22,000 cubanos que emigraron a Uruguay en 2025, cifra récord que convierte a la comunidad cubana en la de mayor crecimiento reciente en el país.

Muchos de estos migrantes trabajan como repartidores en plataformas de entrega, expuestos a una inseguridad creciente. Carrasco Norte se ha convertido en una de las zonas más peligrosas de Montevideo para los deliveries, con robos directos y pedidos falsos para tender emboscadas desde octubre de 2025.

El presidente Yamandú Orsi ya se había pronunciado días antes sobre el asesinato de Juan Carlos Mendoza, otro repartidor cubano asesinado en el Centro de Montevideo, calificando la situación de «espantoso»: «Cuando te lo cuentan, no podés creer que eso nos esté pasando».

Una publicación en redes sociales de una compatriota de la víctima resumió el dolor de la comunidad: «Su vida fue arrebatada mientras realizaba un trabajo digno, como tantos jóvenes cubanos que luchan lejos de su tierra con la esperanza de progresar».