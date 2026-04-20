"Se llora de pobreza": El relato sin filtro al mundo de un cubano sobre la realidad en la isla

Un cubano identificado como Ricardo Dagoberto Vilahomat ofreció el pasado jueves un testimonio desgarrador sobre la vida en Cuba durante el foro "Voces por Cuba y Venezuela", celebrado en Uruguay, donde describió con crudeza la pobreza extrema, los apagones, la represión legal y el saqueo del régimen a través de su aparato militar.

"Se llora de pobreza. Se llora de pobreza. Ustedes no saben lo que es llorar de pobreza", dijo Vilahomat en una intervención que combinó datos concretos con experiencias personales vividas bajo la dictadura.

El cubano arrancó su discurso con una afirmación que, según él, pasa siempre por debajo de la mesa: Cuba es el único país de Hispanoamérica que mantiene la pena de muerte vigente en su legislación.

Señaló que el Código Penal aprobado en 2022 amplió a 24 los delitos sancionables con muerte, ocho de ellos contra el Estado, con tipificaciones tan ambiguas como espionaje, traición a la patria, rebelión o sedición.

"Un vecino sale disgustado por tener 60 horas de apagón, su hijo con fiebre, no tiene una aspirina para bajarle la temperatura. Sale así en Cuba", describió, para ilustrar cómo cualquier expresión de desesperación puede convertirse en un delito capital.

Vilahomat fue igualmente contundente al denunciar el monopolio económico del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana sin auditoría pública ni rendición de cuentas.

Para ilustrar la hipocresía del argumento del embargo, comparó las reservas en dólares de Uruguay —19,400 millones— con los activos de entre 14,500 y 18,000 millones de dólares de GAESA, según documentos filtrados en 2024.

"El mundo cayendo, y ellos construyendo un hotel de lujo en medio de una Habana que se derrumba donde los niños no tienen agua", afirmó.

Sobre la propaganda del régimen, fue directo: "Cuba ha sido el taller más eficiente de propaganda en el mundo. Aún hoy todo el mundo te habla cuando la causa cubana el primer argumento es el bloqueo. Vaya, no resisten archivo."

El orador también criticó con nombre propio a la izquierda uruguaya, que regresó al poder en noviembre de 2024 con el Frente Amplio: "La izquierda de Uruguay está de parte de la dictadura y no de parte del pueblo."

Vilahomat describió además el sistema de trabajo y educación en Cuba como una trampa de deuda permanente: los estudiantes trabajan cuatro horas diarias en el campo para "pagar" sus estudios, se gradúan y son enviados a cumplir un servicio social obligatorio a hasta 800 kilómetros de su hogar, con un salario inferior al mínimo.

"En Cuba no te dan nada, te lo venden y te lo cobran. Y esa supuesta gratuidad entras en una deuda que no pagas nunca", sentenció.

Cerró su intervención con una denuncia personal que resume la experiencia de miles de cubanos en el exilio: "Yo trabajé 20 años y todos los que estamos aquí, los que trabajamos y nos fuimos, no tenemos derecho a un peso de 20 años de aporte."

Su testimonio coincide con datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que indican que en abril de 2026 el 89% de las familias cubanas vive en pobreza extrema y el 97% ha perdido acceso a alimentos básicos.