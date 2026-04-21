Cubano muere en accidente de motos en Uruguay tras demora de ambulancia; su hijo resultó herido

Escena del accidente de tránsito en Montevideo, donde falleció un cubano de 58 años

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Un ciudadano cubano de 58 años falleció el jueves último en la ciudad de Montevideo, Uruguay, luego del choque entre dos motocicletas, accidente en el que su hijo sufrió heridas leves, según reportes de la prensa local.

La fatal colisión ocurrió en la intersección de Luis Batlle Berres y Lomas de Zamora, en el barrio Paso de la Arena, al oeste de la capital uruguaya, y como consecuencia murió el cubano -quien manejaba una de las motos- y resultaron heridos su hijo de 22 años, que lo acompañaba, y el conductor de la otra motocicleta, un joven de 19 años que presentó lesiones sin gravedad.

Hasta el momento, no han sido identificados la víctima mortal ni los lesionados en el accidente de tráfico.

Un video al que tuvo acceso el portal de noticias Subrayado muestra que las dos motos circulaban en el mismo sentido por la avenida Luis Batlle Berres. Padre e hijo viajaban en uno de los vehículos y, cuando estaban girando a la izquierda para tomar la calle Lomas de Zamora, la otra motocicleta los impactó por detrás, mientras intentaba adelantarlos.

Vecinos, transeúntes y una doctora que se encontraba en el lugar acudieron de inmediato a asistir a la víctima: le aplicaron un torniquete y se turnaron para realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 30 minutos.

Según el testimonio de un testigo identificado como Anthony, la ambulancia demoró en llegar media hora. "Es una locura... Vimos justo cuando ocurrió el accidente. Asistimos a la escena, por suerte al ratito llegó una doctora, nos pudo ayudar, le hicimos un torniquete al hombre, empezamos a hacerle RCP, estuvimos media hora haciéndole RCP a un señor cubano, y lamentablemente falleció", relató.

"No puedo creer cómo demoró 20 minutos un efectivo policial en llegar y media hora una ambulancia", dijo, y aseguró que, después del choque, la víctima "estuvo por lo menos 15 o 20 minutos con signos vitales".

En sus declaraciones a Subrayado, el testigo opinó que "se podría haber recontratrabajado con el hombre, pero por demorar la ambulancia es que pasa lo que pasa", pese a los persistentes esfuerzos por reanimarlo, mientras esperaban la llegada del personal médico.

En el reporte en vivo compartido en Facebook por el sitio de noticias, se ve a una mujer familia del cubano fallecido, llorando y dando gritos de dolor en total conmoción por la pérdida.

Este trágico incidente se suma a una serie de muertes de ciudadanos cubanos en siniestros viales en Uruguay. En diciembre de 2025, un cubano de 30 años falleció al chocar su moto contra el remolque de un tractor, en el departamento de Canelones.

Dos meses antes, murió Abel Luis Vázquez Licea, de 25 años, y otros ocho cubanos resultaron heridos tras el choque entre un auto y una camioneta en la misma región.

También una joven de 19 años perdió la vida a causa de las heridas sufridas en un accidente de tránsito en el país sudamericano.