Cubano muere en accidente de motos en Uruguay tras demora de ambulancia; su hijo resultó herido

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Un ciudadano cubano de 58 años falleció el jueves último en la ciudad de Montevideo, Uruguay, luego del choque entre dos motocicletas, accidente en el que su hijo sufrió heridas leves, según reportes de la prensa local.
La fatal colisión ocurrió en la intersección de Luis Batlle Berres y Lomas de Zamora, en el barrio Paso de la Arena, al oeste de la capital uruguaya, y como consecuencia murió el cubano -quien manejaba una de las motos- y resultaron heridos su hijo de 22 años, que lo acompañaba, y el conductor de la otra motocicleta, un joven de 19 años que presentó lesiones sin gravedad.
Hasta el momento, no han sido identificados la víctima mortal ni los lesionados en el accidente de tráfico.
Un video al que tuvo acceso el portal de noticias Subrayado muestra que las dos motos circulaban en el mismo sentido por la avenida Luis Batlle Berres. Padre e hijo viajaban en uno de los vehículos y, cuando estaban girando a la izquierda para tomar la calle Lomas de Zamora, la otra motocicleta los impactó por detrás, mientras intentaba adelantarlos.
Vecinos, transeúntes y una doctora que se encontraba en el lugar acudieron de inmediato a asistir a la víctima: le aplicaron un torniquete y se turnaron para realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 30 minutos.
Según el testimonio de un testigo identificado como Anthony, la ambulancia demoró en llegar media hora. "Es una locura... Vimos justo cuando ocurrió el accidente. Asistimos a la escena, por suerte al ratito llegó una doctora, nos pudo ayudar, le hicimos un torniquete al hombre, empezamos a hacerle RCP, estuvimos media hora haciéndole RCP a un señor cubano, y lamentablemente falleció", relató.
"No puedo creer cómo demoró 20 minutos un efectivo policial en llegar y media hora una ambulancia", dijo, y aseguró que, después del choque, la víctima "estuvo por lo menos 15 o 20 minutos con signos vitales".
En sus declaraciones a Subrayado, el testigo opinó que "se podría haber recontratrabajado con el hombre, pero por demorar la ambulancia es que pasa lo que pasa", pese a los persistentes esfuerzos por reanimarlo, mientras esperaban la llegada del personal médico.
En el reporte en vivo compartido en Facebook por el sitio de noticias, se ve a una mujer familia del cubano fallecido, llorando y dando gritos de dolor en total conmoción por la pérdida.
Este trágico incidente se suma a una serie de muertes de ciudadanos cubanos en siniestros viales en Uruguay. En diciembre de 2025, un cubano de 30 años falleció al chocar su moto contra el remolque de un tractor, en el departamento de Canelones.
Dos meses antes, murió Abel Luis Vázquez Licea, de 25 años, y otros ocho cubanos resultaron heridos tras el choque entre un auto y una camioneta en la misma región.
También una joven de 19 años perdió la vida a causa de las heridas sufridas en un accidente de tránsito en el país sudamericano.
Preguntas frecuentes sobre accidente de motocicleta en el que murió un cubano en Uruguay
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue la causa del accidente de motocicleta en el que murió un cubano en Montevideo?
El accidente ocurrió cuando un motociclista intentó adelantar a la moto en la que viajaban un padre y su hijo cubanos, y los chocó por detrás, mientras estaban girando a la izquierda. Este tipo de colisión indica un error al intentar adelantar sin la debida precaución. Como consecuencia, falleció el padre cubano de 58 años. Su hijo y el conductor de la otra moto resultaron heridos.
¿Por qué tardó tanto en llegar la ambulancia al lugar del accidente?
La ambulancia demoró aproximadamente media hora en llegar, lo que fue criticado por los testigos como una respuesta inadecuada dada la gravedad del accidente. La demora en la llegada de los servicios de emergencia puede ser un factor determinante en la supervivencia de las víctimas de accidentes graves.
¿Qué impacto podría tener la demora de la ambulancia en el desenlace del accidente?
Según un testigo, la víctima tuvo signos vitales durante al menos 15 o 20 minutos después del choque, lo que sugiere que una atención médica más rápida podría haber cambiado el trágico resultado. La falta de una respuesta oportuna es un problema crítico que afecta la eficacia del sistema de salud en casos de emergencia.
¿Cómo se relaciona este accidente con otros incidentes de tránsito fatales de cubanos en Uruguay?
Este accidente se suma a una serie de incidentes trágicos que han involucrado a cubanos en Uruguay, destacando un patrón preocupante de muertes en accidentes viales. La comunidad cubana en Uruguay ha sufrido varias pérdidas debido a la accidentalidad vial en el país.
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