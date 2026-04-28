Residente cubano en EE.UU. dice que es comunista y reta a que le quiten la Green Card

Un cubano residente en Estados Unidos publicó un video desafiante en Facebook en el que se declara abiertamente comunista mientras muestra su tarjeta de residencia permanente y reta a las autoridades migratorias a que se la revoquen y lo deporten.

El hombre, identificado como Roberto García Cabrejas, grabó un clip de 45 segundos en el que enumera sus filiaciones ideológicas sin ningún reparo: «Bueno, ya saben que soy comunista, ya saben que soy socialista, ya saben que soy fidelista, ya saben que soy humanista y todo lo que termine con -ista».

Con la Green Card en mano frente a la cámara, lanzó su reto directo: «Esta es mi green card. Ahora si tienen huevo, quítenmela. Si tienen huevo, depórtenme. Aquí estoy. Y pa’ donde quieran, pal Congo, pa’ Groenlandia, pa’ Zimbabue».

El video cerró con una frase que el propio García Cabrejas presentó como reflexión: «Recuerden que la vida no es problema, es solución. Chao, pescao».

El desafío se produce en un momento de endurecimiento sin precedentes de la política migratoria estadounidense bajo la administración Trump, que en abril de 2026 lanzó una campaña del Departamento de Justicia para desnaturalizar a 384 ciudadanos naturalizados, con 39 fiscalías federales activas en todo el país.

La Sección 212(a)(3)(D) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que cualquier inmigrante que sea o haya sido miembro del Partido Comunista u otro partido totalitario es inadmisible para obtener residencia permanente en Estados Unidos.

Sin embargo, la revocación de una Green Card ya otorgada no es automática, requiere procedimientos formales de deportación bajo esa misma ley, lo que implica un proceso legal con garantías.

El secretario de Estado Marco Rubio ha advertido públicamente que «venir a Estados Unidos con una visa es un privilegio, no un derecho» y que incluso los titulares de residencia permanente pueden ser deportados si se descubre su participación en actividades contrarias a la seguridad nacional.

El caso contrasta con consecuencias reales que han enfrentado otros cubanos por vínculos con el comunismo. La exjueza cubana Juana Orquídea Acanda Rodríguez fue deportada el 13 de abril de 2025 tras ser detenida en el aeropuerto de Miami por ocultar su militancia en el Partido Comunista de Cuba y sus tres décadas como funcionaria judicial del régimen.

Acanda Rodríguez había sido homenajeada en la televisión cubana por su lealtad a la revolución menos de año y medio antes de su deportación, y enfrentó cargos por fraude migratorio y documentación falsa.

En ese mismo período, otro presunto represor cubano se autodeportó tras una década en Estados Unidos ante el riesgo de procesamiento, siguiendo el ejemplo de Eduardo Velázquez Infante, quien abandonó el país el 18 de abril de 2025 tras ser señalado por el exilio cubano.

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez ha advertido que al menos 100 represores del régimen cubano se han establecido en EE.UU. en años recientes, y ha liderado esfuerzos para identificarlos y expulsarlos.

El video de Garcia Cabrejas, que acumula más de 51,000 vistas y cerca de 900 comentarios, llega en un momento en que EE.UU. advierte a quienes tengan visa o residencia aprobada que el gobierno verifica continuamente el cumplimiento de las leyes migratorias y que quienes no las respeten enfrentarán la revocación de su estatus y la deportación.