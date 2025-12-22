Limay Blanco reacciona tras ser llamado injusto: "Le he dedicado más tiempo a las ayudas que a mi propia familia"

El humorista y filántropo cubano Limay Blanco reaccionó en sus redes sociales a un mensaje que lo calificaba de “injusto”. En un video compartido en sus redes, el también líder del ministerio cristiano Cristo Cambia Vidas dijo sentirse dolido por la acusación y reflexionó sobre su entrega a la obra social que realiza en Cuba.

“‘Injusto’, acabo de bloquear a una, un perfil falso, que sé que lo creó alguien que seguro yo le prometí... yo no prometo mucho, yo cuando prometo cumplo, yo cuando prometo trato de cumplir, pero me dijo injusto, sí, yo soy injusto de verdad, ¿sabes con quién? conmigo y con mi familia, que le he dedicado más tiempo al Ministerio Cristo Cambia Vidas, a las ayudas y esas cosas, que a mi propia familia, eso sí es ser injusto”, expresó.

El comediante relató que había publicado un caso reciente de un niño que necesita una vivienda. “El problema es que yo subí el caso del niñito, y en el nombre de Jesús hasta ahora nada más hay cinco dólares, pero en el nombre de Jesús ese niñito va a tener su casita”, dijo, y agregó: “Parece que yo tengo en WhatsApp muchos casos, de mamá con niños que necesitan casa. ¿Injusto? Me chocó eso ahí... no sé por qué yo siento que esa misma mamá fue la que hizo el perfil ese, no... ahora lo que no sé qué mamá es porque eso es imaginario... yo tengo ahí casi no sé más de cien mamás con niño que viven en pésimas condiciones que están pidiendo casa”.

Blanco continuó hablando del cansancio que arrastra por su trabajo y su ministerio. “Voy ahora para otra actividad por la mañana y hasta diciembre ahora empiezan a llegar las actividades, gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Son las diez de la mañana y ya me estoy preparando el audio y eso para ir para la actividad, pero empiezo a leer los comentarios... y leo ese mensaje, que yo soy injusto, porque es que leí ya la palabra injusto... me chocó y bloqueé”.

En otro fragmento del video, mostró parte del techo de su vivienda y dijo: “¿Tú sabes qué soy yo? Yo soy comediante, comediante, humorista, mi trabajo es humorismo, y llevo seis años haciendo esto. ¿Quieres ver una injusticia? En casa del herrero cuchillo de palo... miren, miren cómo está el techo de la cocina de Limay, miren, eso es injusto, eso es injusto que yo le dedique más tiempo a tu vida que a la mía”.

El artista añadió que a veces siente deseos de detenerse: “A veces tengo ganas de parar, de parar, de decir ya, porque las personas son injustas. Si se entregara esta casa, que en el nombre de Jesús se va a entregar, sería la casa cincuenta... y cuando se entregue la casita esa, posiblemente la mamá de ese niño... que Dios me perdone, no la conozco... discúlpenme, no la juzgo, pero es que me ha pasado allá en la pila de veces, ¿sabes qué va a decir? lo que muchos dicen: ‘mira la mierda de casa que Limay Blanco me entregó’. Como si fuera un deber mío entregarte una casa”.

Sobre el futuro de su obra, Blanco comentó que la vivienda del niño sería la número 50 entregada por su ministerio, y que posiblemente sea la última. “Si se entregara esta casa, que en el nombre de Jesús se va a entregar, sería la casa 50… y cuando se entregue la casita esa, posiblemente la mamá de ese niño —que Dios me perdone, no la conozco— diga lo que muchos dicen: ‘mira la mierda de casa que Limay Blanco me entregó’. Es muy posible que esa sea la última, 50, y cierro con casa, y dedicarme al comedor, a la iglesia, a mi trabajo y a mi casa, y a mi familia”, explicó en el video, donde aprovechó también para recordar un sorteo para entregar una silla de ruedas eléctrica y pidió ayuda para completar la compra de la casa del niño. “Si ves el video del niño y puedes donar un dólar, ayúdame, parece que llego a dos mil y comprar una casita, y terminar con el tema de la casa, porque yo soy injusto”, concluyó.

La publicación ha generado una avañancha de reacciones de apoyo en Facebook e Instagram. Entre los cientos de comentarios, muchos usuarios le enviaron mensajes de ánimo y fe: “Limay, tú haces lo mucho y lo poco, muchos no hacen nada, así que tu conciencia tranquila, tu corazón con Dios”, escribió uno. Otro señaló: “Es ayuda porque tú quieres y te da la gana, te has solidarizado con el pueblo, pero no tienes obligaciones con nadie, bendiciones”.

También hubo mensajes más reflexivos: “Mantente firme, vendrán batallas, pero el que habita en ti es mayor que el que quiere apartarte”, “Que le exijan al gobierno, si es verdad que para hacer lo que haces descuidas a tu familia”, o “El árbol que más frutos da es al que más piedras le tiran”.

Entre los mensajes varios usuarios insistieron en que “nadie tiene la obligación de ayudar a nadie”, y en que “si alguien lo hace, solo hay que darle gracias a Dios”. Otros le recordaron que su misión es valiosa, pero que debe cuidar también su hogar: “Eso se llama ingratitud, y sí, dedícale tiempo a tu familia, la vida pasa factura”, apuntó una seguidora.

No es la primera vez, sin embargo, que Limay Blanco enfrenta críticas similares. En una ocasión anterior, una mujer a la que su ministerio había entregado una casa se quejó de las condiciones de la vivienda. El humorista reaccionó entonces diciendo: “Nunca voy a esperar recompensa de nadie, pero duele, duele”. En aquel video, reflexionó: “¿Qué es más duro: entregar una casa o curar una enfermedad de por vida? Si eso le pasó a Jesucristo, ¿qué puedo esperar yo?”

A través de Cristo Cambia Vidas, Limay Blanco ha entregado decenas de viviendas, organizado comedores, llevado alimentos, medicinas y muebles a familias necesitadas y gestionado donaciones para personas enfermas o en situación extrema. Su trabajo es doblemente valioso pues se desarrolla en un contexto de fuerte precariedad habitacional en Cuba, donde muchas familias viven en barrios improvisados y el Estado no ofrece soluciones sostenibles.

Su labor, sostenida por la fe y el apoyo popular, ha marcado la diferencia en la vida de cientos de cubanos que no encuentran respuesta en las instituciones. Pese a las críticas puntuales que recibe, los mensajes de agradecimiento y respaldo muestran que su esfuerzo sigue siendo, para muchos, un ejemplo de solidaridad y compromiso con los más vulnerables.