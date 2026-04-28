Lamentan la muerte de reconocido médico cubano

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La Dirección Provincial de Salud de Villa Clara y el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico «Arnaldo Milián Castro» lamentaron este lunes el fallecimiento del Dr. C. Gerardo Álvarez Álvarez, especialista en Medicina Interna con 52 años de experiencia y una de las figuras más influyentes de la docencia médica en el centro de Cuba.
Ambas instituciones difundieron homenajes póstumos en redes sociales, donde calificaron su pérdida como «irreparable para la medicina villaclareña» y lo describieron como «un formador de formadores, un profesor de profesores».
El Dr. Álvarez Álvarez acumuló una trayectoria académica y clínica de más de cinco décadas. Fue además Profesor Titular y Consultante, Investigador Titular y Máster en Psicología Médica, títulos que reflejan una carrera dedicada tanto a la práctica clínica como a la formación de nuevas generaciones de especialistas.
Presidió durante más de 15 años el Capítulo de Villa Clara de la Sociedad Cubana de Medicina Interna (SOCUMI) y tutorizó 21 trabajos de especialidad a lo largo de su vida profesional.
Entre sus obras académicas destacan el libro El error en medicina (2021, Editorial Ciencias Médicas de La Habana) y Temas de Guardia Médica (segunda edición), materiales de referencia ampliamente utilizados en la formación médica cubana.
Publicó además artículos científicos en la Revista Acta Médica Centro, incluyendo investigaciones sobre hipertensión arterial en personalidades mundiales.
Su trayectoria incluyó misiones internacionalistas en Bahamas, Etiopía, Colombia, Angola y México, así como múltiples reconocimientos: Premios Anuales de Salud en Villa Clara, Premio Relevante en el Congreso Nacional de la SOCUMI y el Sello 40 Aniversario de las Sociedades Científicas.
La muerte del reconocido médico generó una oleada de reacciones en redes sociales, marcadas por el respeto y el dolor, especialmente entre colegas, estudiantes y pacientes. Predominaron los mensajes de condolencias y reconocimiento a su trayectoria profesional y humana, con expresiones como “qué triste noticia… se viste de luto la comunidad científica”, “lamentable pérdida para la medicina villaclareña y cubana” y “excelente profesional y ser humano”.
Muchos destacaron su impacto formativo y su cercanía, recordándolo como “mentor y profesor de excelencia”, “el médico de todos” y “profesor de profesores”. Las muestras de afecto coincidieron en subrayar la huella que deja en varias generaciones, así como su legado más allá del ámbito clínico.
Otros testimonios resaltaron su dimensión humana y docente: “nos enseñó no solo medicina, sino también el verdadero significado de ejercerla con amor”, escribió una exalumna, mientras otro afirmó: “soy clínico gracias a su educación y ejemplo”.
Las despedidas reflejaron el profundo impacto de su pérdida: “hoy la medicina de Cuba y del mundo está de luto”, señaló un usuario, en tanto otros lo recordaron como una inspiración constante, cuyo legado perdurará en la comunidad médica.
La Dirección Provincial de Salud de Villa Clara cerró su homenaje con una frase atribuida al propio médico: «Enseñar no es dejar huella en las mentes, sino encender corazones para que otros también puedan guiar».
Preguntas frecuentes sobre la muerte del Dr. Gerardo Álvarez Álvarez y la situación médica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién fue el Dr. Gerardo Álvarez Álvarez?
El Dr. Gerardo Álvarez Álvarez fue un destacado médico cubano especializado en Medicina Interna, con una carrera de más de 52 años vinculada al Hospital Universitario de Santa Clara. Fue un influyente docente y líder en la formación de nuevas generaciones de médicos en Cuba.
¿Cuál fue el impacto de su fallecimiento en la comunidad médica cubana?
El fallecimiento del Dr. Álvarez Álvarez generó una gran cantidad de reacciones de dolor y respeto en redes sociales. Su muerte fue considerada una pérdida irreparable para la medicina villaclareña y cubana, destacando su legado como formador y mentor de muchos médicos.
¿Cómo está afectando la crisis del sistema de salud cubano a los profesionales médicos?
La crisis del sistema de salud cubano ha llevado a una pérdida significativa de médicos, con más de 30,000 galenos menos desde 2021, debido al éxodo de profesionales y el deterioro de las condiciones laborales. Esto ha impactado la capacidad asistencial y ha aumentado la carga sobre los médicos que permanecen en el país.
¿Qué desafíos enfrentan actualmente los médicos en Cuba?
Los médicos en Cuba enfrentan numerosos desafíos, como la falta de insumos médicos, salarios insuficientes y condiciones laborales precarias. Además, la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos han llevado a muchos a cuestionar su permanencia en el sistema de salud cubano.
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