Susana Pérez se emociona hasta las lágrimas al recibir el cariño de una cubana: "Pienso que represento un pedacito de mi país"

La reconocida actriz cubana Susana Pérez no pudo contener las lágrimas tras un encuentro inesperado que la conmovió profundamente. A través de un video compartido en sus redes sociales, la artista relató un emotivo momento vivido a la salida del gimnasio, cuando una mujer cubana de su misma edad la reconoció y se le acercó conmovida.
"No es la primera vez que me pasa, pero cada vez que me pasa me emociona muchísimo. Yo estaba caminando del gym para el carro y antes de montarme me crucé con una señora que tendría más o menos la edad mía. Ella viene casi corriendo y me hace seña de que la espere un momento y me dice ‘¿Usted es Susana Pérez?’ Le digo ‘sí’ y se emocionó hasta las lágrimas. Me dijo: ‘yo también soy cubana’", contó la actriz, visiblemente emocionada.
En el video, Susana aparece con lágrimas en los ojos mientras intenta compartir con sus seguidores lo mucho que significan para ella encuentros como este.
“Eso a mí me emociona mucho porque pienso que amén de la bandera, el himno y todos los símbolos patrios, que a lo mejor a cada uno de nosotros nos emociona y nos impacta de diferentes maneras, cada vez que me encuentro a un cubano o una cubana que se emociona al verme pienso que también represento un pedacito de mi país”, confesó.
La actriz aprovechó el momento para agradecer públicamente a todos los que la recuerdan desde Cuba y desde la diáspora: "Gracias a esa cubana que se me acercó, a todos los que se me acercan y a todos los que desde Cuba constantemente me están enviando mensajes de que me recuerdan, de que me quieren".
"No estoy llorando por nostalgia de querer volver a ese país que cada día se está destruyendo más, estoy llorando porque me duele y porque me emociona pensar que represento, en el momento que me fui éramos 11 millones, cada vez quedan menos en Cuba", agregó conmovida.
Lo más leído hoy:
Con una carrera artística que abarca más de cinco décadas, Susana Pérez es una de las figuras más queridas y reconocidas del arte cubano. Ha brillado en la televisión, el teatro y en el cine dejando una gran huella con actuaciones memorables.
Preguntas frecuentes sobre el emotivo encuentro de Susana Pérez con una compatriota cubana
¿Por qué se emocionó Susana Pérez al encontrarse con otra cubana?
Susana Pérez se emocionó porque siente que representa un pedacito de su país cada vez que se encuentra con un compatriota que la reconoce y se conmueve al verla. Este tipo de encuentros le recuerdan el cariño y la conexión que tiene con Cuba y su gente, tanto dentro como fuera de la isla.
¿Cuál es el impacto de Susana Pérez en la comunidad cubana?
Con más de cinco décadas de carrera, Susana Pérez es una de las figuras más queridas y reconocidas del arte cubano. Ha dejado una gran huella en la televisión, el teatro y el cine. Su presencia y éxito continúan siendo un referente para muchos cubanos que la admiran y recuerdan desde distintos lugares del mundo.
¿Qué mensaje envió Susana Pérez a sus seguidores desde Cuba y la diáspora?
Susana Pérez aprovechó para agradecer públicamente a todos los que la recuerdan y quieren, tanto desde Cuba como desde la diáspora. Expresó su gratitud por el apoyo y cariño constante que recibe de los cubanos que la siguen y se emocionan al verla, reforzando su vínculo con su patria y su gente.
¿Cómo expresa Susana Pérez su relación con Cuba y su situación actual?
Susana Pérez afirma que no llora por nostalgia de querer volver, sino por el dolor al ver el deterioro del país. Aunque no desea regresar a Cuba debido a su situación crítica, le emociona pensar que representa un pedacito de su país y siente un profundo dolor por la realidad que viven los cubanos en la isla.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.