Susana Pérez se emociona hasta las lágrimas al recibir el cariño de una cubana: "Pienso que represento un pedacito de mi país"

La reconocida actriz cubana Susana Pérez no pudo contener las lágrimas tras un encuentro inesperado que la conmovió profundamente. A través de un video compartido en sus redes sociales, la artista relató un emotivo momento vivido a la salida del gimnasio, cuando una mujer cubana de su misma edad la reconoció y se le acercó conmovida.

"No es la primera vez que me pasa, pero cada vez que me pasa me emociona muchísimo. Yo estaba caminando del gym para el carro y antes de montarme me crucé con una señora que tendría más o menos la edad mía. Ella viene casi corriendo y me hace seña de que la espere un momento y me dice ‘¿Usted es Susana Pérez?’ Le digo ‘sí’ y se emocionó hasta las lágrimas. Me dijo: ‘yo también soy cubana’", contó la actriz, visiblemente emocionada.

En el video, Susana aparece con lágrimas en los ojos mientras intenta compartir con sus seguidores lo mucho que significan para ella encuentros como este.

“Eso a mí me emociona mucho porque pienso que amén de la bandera, el himno y todos los símbolos patrios, que a lo mejor a cada uno de nosotros nos emociona y nos impacta de diferentes maneras, cada vez que me encuentro a un cubano o una cubana que se emociona al verme pienso que también represento un pedacito de mi país”, confesó.

La actriz aprovechó el momento para agradecer públicamente a todos los que la recuerdan desde Cuba y desde la diáspora: "Gracias a esa cubana que se me acercó, a todos los que se me acercan y a todos los que desde Cuba constantemente me están enviando mensajes de que me recuerdan, de que me quieren".

"No estoy llorando por nostalgia de querer volver a ese país que cada día se está destruyendo más, estoy llorando porque me duele y porque me emociona pensar que represento, en el momento que me fui éramos 11 millones, cada vez quedan menos en Cuba", agregó conmovida.

Con una carrera artística que abarca más de cinco décadas, Susana Pérez es una de las figuras más queridas y reconocidas del arte cubano. Ha brillado en la televisión, el teatro y en el cine dejando una gran huella con actuaciones memorables.

