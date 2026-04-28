El mensaje de Roxy, novia de Jacob Forever, tras hacerse oficial su relación con el reguetonero

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Roxana Rivero, conocida como Rosy y novia del cantante cubano Jacob Forever, compartió este martes en sus historias de Instagram una fotografía de las páginas de un libro sobre la Ley de Atracción, con una cita resaltada en amarillo que invita a reflexionar sobre el poder del pensamiento.

El capítulo fotografiado se titula «Cómo los pensamientos y las palabras pueden guiar tu viaje», y la frase que Roxy eligió destacar pertenece al escritor Idowu Koyenikan: «Nunca subestimes el poder del pensamiento; es el mayor camino al descubrimiento».

El gesto, aparentemente sencillo, llega en un momento de máxima exposición pública para la pareja, apenas días después de una serie de gestos románticos que han acaparado la atención de los seguidores del reggaetonero.

Rosy / Instagram

El pasado sábado, durante un concierto en el Watsco Center de Miami, Jacob Forever detuvo su espectáculo para dedicarle unas palabras ante miles de personas: «Un aplauso para mi novia Roxana Rivero. Te amo, mi amor».

El martes 22 de abril, día en que Roxy cumplió 24 años, el cantante organizó una lujosa fiesta de cumpleaños en un yate en Miami con champán rosé, regalos de Chanel y Louis Vuitton y un pastel de tres pisos.

Ese mismo día, Jacob le dedicó un mensaje en Instagram: «Feliz cumpleaños, mi amor... Gracias por iluminar mis días».

Roxana respondió al día siguiente con una publicación que superó los 19,000 likes: «Eres una bendición».

La relación se hizo oficial el 2 de abril, cuando Jacob Forever confirmó el romance en directo durante el programa digital El Desorden de Marko: «Gracias a mi pareja, que se llama Roxana Rivero, que está viendo el show ahora mismo».

Roxy respondió emocionada: «Me pongo a tu lado por siempre y para siempre».

Los rumores de la relación habían comenzado en noviembre de 2025, cuando ambos fueron vistos juntos por primera vez en la fiesta en yate Boat Bash en Miami, poco después de que Jacob y su exesposa La Dura confirmaran su separación tras más de 12 años de relación.

Roxana Rivero trabaja como agente inmobiliaria en South Florida y acumula más de 40,700 seguidores en Instagram, donde comparte contenido de moda y estilo de vida.

La publicación del libro de autoayuda —con su cita sobre el pensamiento positivo resaltada a mano— es el mensaje más reciente que Roxy comparte públicamente, y puede leerse como una reflexión personal en medio de este nuevo y muy visible capítulo de su vida.